Nilüfer'de pazarlarda sıkı denetim - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Nilüfer'de pazarlarda sıkı denetim - Son Dakika

Nilüfer'de pazarlarda sıkı denetim

6 saat önce

Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınına karşı tedbir amacıyla, ilgili bakanlıkların genelgeleri kapsamında sıkı denetim yapıyor.

Nilüfer'de pazarlarda sıkı denetim, System.String[]

Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınına karşı tedbir amacıyla, ilgili bakanlıkların genelgeleri kapsamında sıkı denetim yapıyor. Ekipler marketlerde sebze ve meyvelerin poşetlenmesini denetlerken, pazarlarda da vatandaşı bilgilendirerek ürünlere dokunmamaları konusunda uyarıyor.


Nilüfer Belediyesi Zabıta ekipleri Ticaret Bakanlığı'nın 20 Mart'ta yayınladığı "Marketler ve pazar yerlerinde sebze ve meyvelerin tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satılması ve tezgahlar arasında boşluk bırakılması" yönündeki genelgesi kapsamında da marketlerde ve pazar yerlerinde denetim yapıyor. Marketlerde sebze ve meyvelerin hepsinin poşetlenmeleri için görevliler uyarılıyor. Bütün pazarlarda pazarcılara maske ve eldiven dağıtılırken, tezgahlar arasında güvenli mesafe oluşturmaları sağlandı. Pazarlarda vatandaşlar da, Korona virüs ile ilgili bilgilendirilirken tezgahlarda satılan ürünlere dokunmamaları konusunda uyarıldı.


Nilüfer Belediyesi salgın riskine karşı, halkın sağlığı için tedbirleri artırarak sürdürüyor. Bu kapsamda toplu taşımayı kullanmak zorunda kalan vatandaşların ulaşımlarını daha güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerine destek olmak amacıyla Nilespit bir saat süreyle ücretsiz kullanılabilecek. Nilespit'i kullanan vatandaşlar her kullanımda ilk bir saatlik süreye ücret ödemeyecekler. Öte yandan Nilüfer Belediyesi kamuya açık bütün alanlarda dezenfekte çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. - BURSA

nilüfer belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:54 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı
Yaşlı ihbar hattı 'Alo 153': Sokaktaki 65 yaş üstü vatandaşları bildirmek için ihbar hattı açıldı Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılıyor İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak
İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü         
16:22
Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi         
14:38
Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba         
11:04
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi         
10:40
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu         
09:57
"Deniz Aytekin koronavirüs oldu" iddialarına babasından yalanlama         
09:52
Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı         
09:17
Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir         
09:15
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı         
09:10
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek         
01:14
Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti         
00:34
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek         
00:31
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor 82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 23:44:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nilüfer'de pazarlarda sıkı denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]