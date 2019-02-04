Son Dakika Haberleri: Nilüfer'de Piyano Yıldızları Resitali

Nilüfer'de Piyano Yıldızları Resitali

41 dakika önce

Nilüfer Belediyesi ve Elena Çekiç Müzik Akademisi iş birliğiyle Konak Kültürevi'nde gerçekleştirilen Tamara Poddubnaya ve Piyano Yıldızları Piyano Resitali ilgi gördü.

Nilüfer'de Piyano Yıldızları Resitali, System.String[]
Nilüfer Belediyesi ve Elena Çekiç Müzik Akademisi iş birliğiyle Konak Kültürevi'nde gerçekleştirilen Tamara Poddubnaya ve Piyano Yıldızları Piyano Resitali ilgi gördü.

Bursa'daki genç ve yetenekli piyanistlere verdiği eğitimle onları uluslararası organizasyonlara dahil etmesi ile tanınan Elena Çekiç, Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle ünlü piyanist Tamara Possubnaya'yı Nilüferli müzikseverlerle buluşturdu. Possubnaya, Konak Kültürevi'ndeki konserde sahneyi Elena Çekiç Müzik Akademisi'nde eğitim alan genç yeteneklerle paylaştı. Aynı zamanda akademisyen olan, Long Island Konservatuarı Piyano Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tamara Poddubnaya, genç yeteneklere verdiği 5 günlük ustalık sınıfları eğitimleri sonunda onlarla aynı sahneyi paylaşmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Tamara Poddubnaya ve genç yetenekler konserin sonunda uzun süre ayakta alkışlandı. Konseri izleyen Nilüfer Belediyesi Başkan Koordinatörü Dr. Sibel Özer de Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına sanatçıya çiçek vererek teşekkür etti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:48 Kaynak: İHA

Konak Kültürevi, Tamara Poddubnaya, nilüfer belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF Açıklaması: Kimse Bu Rivayetlere İtibar Etmesin İtalya, Kendisini 'Geçici Devlet Başkanı' İlan Eden Guaido'yu Tanımadığını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi, Türkeş'in Evi Müzeye Dönüştürülecek Benzin ve LPG'ye Zam Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 18:29:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nilüfer'de Piyano Yıldızları Resitali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]