Nilüfer'de sanal 'Kriz Masa'sı kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nilüfer'de sanal 'Kriz Masa'sı kuruldu - Son Dakika

Nilüfer'de sanal 'Kriz Masa'sı kuruldu

6 saat önce

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Başkan Turgay Erdem başkanlığında "Kriz Masası" oluşturan Nilüfer Belediyesi, yapılacak çalışmalar için önemli kararlar aldığı toplantılarını telekonferans yöntemiyle gerçekleştiriyor.

Nilüfer'de sanal 'Kriz Masa'sı kuruldu, System.String[]

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Başkan Turgay Erdem başkanlığında "Kriz Masası" oluşturan Nilüfer Belediyesi, yapılacak çalışmalar için önemli kararlar aldığı toplantılarını telekonferans yöntemiyle gerçekleştiriyor. Sanal ortamda sık sık bir araya gelen başkan ve bürokratlar bilgi paylaşımı ve durum değerlendirmesi yaparak, Nilüfer'de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yapılacak çalışmalara yön veriyor.


Nilüfer Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı toplum sağlığını korumak adına kentin her noktasında çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı genelgeleri ve Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını eksiksiz bir şekilde yürüten Nilüfer Belediyesi, salgınla mücadele kapsamında oluşturduğu kriz masasında da, süreci sorunsuz bir şekilde yönetebilmek için önemli kararlar alıyor. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem başkanlığında oluşturulan kriz masasında, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ile müdürler yer alıyor. Periyodik olarak yapılan toplantılar, telekonferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Kriz masasında yer alanlar, toplantıya ev ya da ofislerinden tablet, telefon ve bilgisayar vasıtasıyla katılıyor. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kriz masası toplantısında çalışmalar hakkında detaylı bilgi alırken, herhangi bir sorun yaşanmaması ve Nilüfer'in tamamına hizmet götürülmesi adına başkan yardımcıları ve ilgili müdürlere gerekli talimatları da veriyor.


Süreç içinde eldiven ve maske gibi taleplerin yoğun şekilde geldiğini belirten Başkan Erdem, Nilüfer Belediyesi olarak bu talepleri karşılamak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.


Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, vatandaşlara da yapılan açıklamalara duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulundu.


Sürecin daha iyi yönetilmesi için yönetim kadrosunun ve çalışanların kendi sağlığına da dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Çalışan personelimizi korumamız gerekiyor. Çünkü hizmetlerin büyük kısmını onlardan alıyoruz. Onların sağlıklı bir şekilde hizmetleri sürdürebilmeleri için bizim onlara yönelik koruyucu önlemlerimizi sıklıkla takip etmemiz gerekiyor" dedi.


24 Mart'tan buyana sürdürülen dezenfeksiyon çalışmaları hakkında ilgili bürokratlardan bilgi alan Başkan Erdem, muhtarlık binalarında 313 kez, Aile Sağlığı Merkezlerinde 200 kez, zabıta ve polis karakollarında 47 kez, kamu alanlarında 171 kez dezenfeksiyon çalışması yapıldığını ayrıca Nilüfer'in en işlek 800 noktasında da cadde ve sokakların yıkandığını belirtti. Bu dönem halk sağlığı adına çevre temizliğine daha fazla önem verilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Erdem, bu nedenle çöplerin daha sık toplanıp çöp konteynerlerinin de hem temizlenip hem de dezenfekte edildiğini, bu kapsamda 24 Mart'tan bu yana bin 538 çöp konteynerinin temizlendiğini ve 969 çöp konteynerinin de dezenfekte edildiğini söyledi. Market ve pazaryerlerindeki denetimlerin titizlikle devam ettirildiğini ve bugüne kadar 10 bin maske dağıtıldığını kaydeden Başkan Erdem, 200 bin adet maske ile 200 bin adet eldiven alındığını ve insan sirkülasyonunun yoğun olabildiği market ve pazaryerlerinde bu dağıtımın devam edeceğini sözlerine ekledi. Nilüfer Belediyesi, sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların taleplerini karşılamaya da devam ediyor. Yaşlıların market ve ilaç ihtiyaçları ekiplerce karşılanıyor, faturaları ödeniyor. Ayrıca hastane veya sağlık kuruluşuna gitmek zorunda olanlara ulaşım desteği veriliyor. Nilüfer'de 24 Mart'tan buyana 65 yaş üzeri vatandaşlardan gelen bu şekilde toplam 436 talebin karşılandığı, ayrıca 2323 kişiye sıcak yemek yardımı yapıldığı belirtiliyor. - BURSA

nilüfer belediyesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:50 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hayırsever kadın, dört market gezip ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı
Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor         
18:10
İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri         
18:10
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü         
18:04
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor 242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor         
17:39
Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık         
17:39
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık         
17:36
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu         
17:36
Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı         
17:20
Koronavirüs kuralını ihlal eden gelin ve damat tutuklandı Koronavirüs kuralını ihlal eden gelin ve damat tutuklandı         
17:20
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti         
17:12
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı         
17:07
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi         
17:06
Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı         
17:03
Elia, Elia, "Artık dolu statta oynamak istiyorum" diyerek ayrılık kararı aldı         
16:53
Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu         
16:44
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı         
16:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:34
Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım         
16:32
Fenomen Danla Bilic, Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven'in eğlenceli anlarını paylaştı Fenomen Danla Bilic, Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven'in eğlenceli anlarını paylaştı         
16:31
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu         
16:30
Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı         
16:25
New York'ta korkunç manzara! Koronadan ölenler, İspanyol gribinden ölenlerin olduğu yere gömülecek New York'ta korkunç manzara! Koronadan ölenler, İspanyol gribinden ölenlerin olduğu yere gömülecek         
16:24
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü         
16:23
DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz         
16:22
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi         
16:20
Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı         
16:14
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu         
16:06
Tunceli'de bulunan cansız bedenin Esma Kılıçarslan'a ait olduğu tespit edildi Tunceli'de bulunan cansız bedenin Esma Kılıçarslan'a ait olduğu tespit edildi         
16:03
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi         
16:02
Galatasaray'a 10 milyon euro teklif eden Al Sadd, Falcao'yu ikna etti Galatasaray'a 10 milyon euro teklif eden Al Sadd, Falcao'yu ikna etti         
15:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2020 18:43:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nilüfer'de sanal 'Kriz Masa'sı kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]