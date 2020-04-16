Nilüfer'de semt pazarı günleri değişti - Son Dakika

Nilüfer'de semt pazarı günleri değişti

Nilüfer Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonunda kurulacak semt pazarlarının hafta içi kurulmasına karar verdi.

Nilüfer Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonunda kurulacak semt pazarlarının hafta içi kurulmasına karar verdi. Belediye'den yapılan açıklamaya göre, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağından dolayı, yeni bir düzenlemeyle daha önce hafta sonu kurulan semt pazarlarının kurulma günü hafta içine alındı. Düzenleme kapsamında İhsaniye, Konak, Batıkent, Göçmen Konutları ve Altınşehir pazarları 20 Nisan Pazartesi günü, Ataevler pazarı ise 21 Nisan Salı günü kurulacak. Çamlıca ile Karaman köylü pazarları bu süreçte kapalı olacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Koronavirüs gündemi için TBMM'de toplanan vekiller, kendilerine 20 gün tatil verdi

Günlük burç yorumları 16 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)

Emniyet'ten "sokağa çıkma yasağı önümüzdeki haftalarda da uygulanacak" iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmıyor

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından koronavirüs salgınına karşı hükümete 6 maddelik çağrı yaptı

Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı

EuroLeague Başkanı Bertomeu, mayıs sonunu işaret etti

10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı

ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı

Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi

Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak

Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi

Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak

İSTANBUL'DA HAFTA SONU ÖNCESİ ALIŞ-VERİŞ YOĞUNLUĞU

Kalın, "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna yanıt verdi: Ekonomiye maliyeti ağır olurdu

Koronavirüsten 12 kişinin hayatını kaybettiği Nijerya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişi öldürüldü