Son Dakika Haberleri: Nilüfer'de Sokak Hayvanları İçin Yem Bırakıldı

Nilüfer'de Sokak Hayvanları İçin Yem Bırakıldı

1 saat önce

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde Belediye ekipleri, sokak hayvanları için merkez ve kırsaldaki mahallelere yemle yiyecek bıraktı.

Nilüfer'de Sokak Hayvanları İçin Yem Bırakıldı, System.String[]
BURSA'nın Nilüfer ilçesinde Belediye ekipleri, sokak hayvanları için merkez ve kırsaldaki mahallelere yemle yiyecek bıraktı.

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçenin merkez ve kırsal bölgelerinde soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanları için harekete geçti. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gölyazı, Kadriye, Atlas, Kayapa, Ayvaköy, Güngören, Unçukuru mahallelerine giderek, yem bıraktı. Ekiplerin sokak hayvanları için her gün yaklaşık 150 kilogram yem ve yiyecek dağıttığı öğrenildi.

Çalışmalarının kış boyunca devam edeceğini belirten Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fikriye Eker, "Can dostlarımızın kış aylarını daha sağlıklı bir şekilde geçirebilmeleri için ekiplerimiz çalışmalarına hız verdi. Sabahın erken saatlerine göreve başlayan ekiplerimiz, gün boyu çalışmalarını sürdürüyor. Toplumsal duyarlılığımızı Belediye olarak yerine getiriyoruz. Bu kapsamda kırsal alanda yaşayan can dostlarımız için mama dağıtan ekipler, merkez mahallelerde yaşayan sokak hayvanları için de rutin çalışmalarına devam ediyor" dedi. Eker, güçten düşmüş ve yaralı hayvanları görenlerin de '444 16 03' numaralı telefonu arayarak, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bilgi vermelerini istedi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:52 Kaynak: DHA

nilüfer belediyesi, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir Kent "Geceleri Daha Güzel Görüyorum" Diyen 'Kedi Gözlü' Çocuğu Konuşuyor Minik Hamza'yı Avm'ye Bırakıp Giden Anne Konuştu: "İş Aramaya Gitmiştim"

AK Parti Milyonları İlgilendiren Yasa Teklifini Meclis'e Sundu Canlı Yayında Gözyaşlarına Boğulan Müge Anlı, Kayıp Anne ve Kızı İçin Söz Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 13:21:53. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nilüfer'de Sokak Hayvanları İçin Yem Bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]