Son Dakika Haberleri: Nilüfer'de Su Kesintisi

Nilüfer'de Su Kesintisi

31 dakika önce

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi uygulanacak.

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi uygulanacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi ve civarında, 22 Şubat Cuma 14.00 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:13 Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel
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