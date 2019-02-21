Nilüfer'de Su Kesintisi
31 dakika önce
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi uygulanacak.
Bursa
'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi uygulanacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi
BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi ve civarında, 22 Şubat Cuma 14.00 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:13 Kaynak: İHA
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