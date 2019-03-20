Nilüfer'de Su Kesintisi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.



Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde İlçesi Demirci Mahallesi ve civarında 21 Mart Perşembe günü 08.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ali Palabıyık, Kosova-Danimarka Maçını Yönetecek

21 Mart 2019 Terazi Burcu, Dolunayı Burçları Nasıl Etkileyecek?

OSB`lerde 800 Bin Yeni İstihdam Hedefleniyor

"Yeni Zelanda Canisiyle Görüştü" İddiasına Brunson'dan Cevap Geldi