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Nilüfer'de su kesintisi

53 dakika önce

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Özlüce Mahallesinde (eski yerleşim bölgesi (köy içi), Dokumacılar Sitesi, Dökümcüler Sitesi ve civarında 23.07.2019 tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:53 Kaynak: İHA
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