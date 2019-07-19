Nilüfer'de su kesintisi
53 dakika önce
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:53 Kaynak: İHA
'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Özlüce Mahallesinde (eski yerleşim bölgesi (köy içi), Dokumacılar Sitesi, Dökümcüler Sitesi ve civarında 23.07.2019 tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
Hande Ataizi düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı! 4. kattan düşen sevgilisinin başında ağlayan genç tahliye edildi! Son dakika! ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'ya geliyor Son dakika! Hakurk ve Bitlis'ten acı haber geldi: 2 askerimiz şehit oldu