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Nilüfer'de su kesintisi

37 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü 25 Temmuz Perşembe günü Nilüfer'in bazı bölgelerinde sabah 08.00 ile 18.00 arasında su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü 25 Temmuz Perşembe günü Nilüfer'in bazı bölgelerinde sabah 08.00 ile 18.00 arasında su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Demirci Mahallesi, Demirci Caddesi, Doğan Caddesi, Üçevler Mahallesi Dumlupınar Caddesi, Derya Sokak, Atakan Sokak ve civarında 25 Temmuz Perşembe günü 08.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. Vatandaşların tedbirli olması istendi. - BURSA
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:03 Kaynak: İHA
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