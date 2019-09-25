Nilüfer'de su kesintisi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.



Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Akçalar ve Fadıllı mahalleleri ile civarında 26.09.2019 tarihinde 08: 00-20: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA