Son Dakika Haberleri: Nilüfer'de su kesintisi
Son Dakika Güncel Haber

Nilüfer'de su kesintisi

1 saat önce

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Nilüfer'de su kesintisi, System.String[]

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.


Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Akçalar ve Fadıllı mahalleleri ile civarında 26.09.2019 tarihinde 08: 00-20: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akçalar, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öz kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara içen babanın akli dengesi incelenecek
Yargıtay: Hesaptan çalınan paradan banka sorumlu Barajın üstünde yüzen 3 ahşap evde, uyuşturucu alemi yapmışlar Babasından miras kalan 1949 model cipe gözü gibi bakıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2019 15:44:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nilüfer'de su kesintisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]