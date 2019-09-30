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Nilüfer'de su kesintisi

10 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından Nilüfer İlçesinde su kesintisi yapılacak.

Nilüfer'de su kesintisi, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından Nilüfer İlçesinde su kesintisi yapılacak. İhsaniye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Kanuni Caddesi, Tuna Caddesi ve Kıbrıs Sokak arasında kalan sokaklar ile civarında 02.10.2019 tarihinde 08: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan, İhsaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:48 Kaynak: İHA
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