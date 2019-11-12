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Nilüfer'de su kesintisi

6 saat önce

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.


Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi ve civarında 13.11.2019 tarihinde 08: 00-17: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hasanağa Mahallesi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:35 Kaynak: İHA
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