Nilüfer'de su kesintisi - Son Dakika

Nilüfer'de su kesintisi
6 saat önce
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:42 Kaynak: İHA
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi ile Atatürk Kent Ormanı arasında kalan bölge ve civarında 21.01.2020 tarihinde 08: 00-18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
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