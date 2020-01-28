Nilüfer'de su kesintisi - Son Dakika

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.



Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi eski köy yerleşim alanı, BUSKİ Özlüce Arıtma Tesisi, Dokumacılar ve Dökümcüler Sitesi ve civarında Çarşamba günü 09.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA