Nilüfer'de su kesintisi - Son Dakika

Nilüfer'de su kesintisi
6 saat önce
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:57 Kaynak: İHA
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi eski köy yerleşim alanı, BUSKİ Özlüce Arıtma Tesisi, Dokumacılar ve Dökümcüler Sitesi ve civarında Çarşamba günü 09.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA
Son Dakika Genç kız, annesinin satacağını öğrendiği evi ateşe verdi Naci Görür, Manisa depremini yorumladı: Endişe edilecek bir şey yok Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye rejimi güvenliğimizi tehlikeye atarsa, en sert şekilde karşılık verilecek Elazığ'da yıkılan 378 binayla ilgili soruşturma başlatıldı