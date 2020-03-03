Nilüfer'de su kesintisi - Son Dakika
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Nilüfer'de su kesintisi

7 saat önce

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.


Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Ataevler Mahallesi Ata Bulvarı, Yaprak Sokak, Nenehatun Caddesi, Işıktepe Caddesi ve Nilüferhatun Caddesi arasında kalan sokaklar ile; Cumhuriyet Mahallesi Nilüferhatun Caddesi, Şehit Üsteğmen Mesut Beyazıt Caddesi ve Nenehatun Caddesi (Podyum Park dahil) arasında kalan sokaklar ve civarında 04.03.2020 tarihinde 08: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:54 Kaynak: İHA
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