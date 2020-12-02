Nilüfer'de su kesintisi - Son Dakika

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Nilüfer ilçesi 29 Ekim Mahallesi İzmir Yolu Caddesi, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi, Uğur Mumcu Bulvarı ve Ayvalı Dere arasında kalan bölgede (Bursaspor Tesisleri hariç) 03.12.2020 tarihinde 10: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA
- Kaynak: İHA
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