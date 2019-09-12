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Nilüfer'de sünnet şöleni

1 saat önce

Nilüfer Belediyesi'nin 17 yıldır her yaz organize ettiği geleneksel toplu sünnet şölenine bu yıl 172 çocuk katıldı.

Nilüfer'de sünnet şöleni, System.String[]

Nilüfer Belediyesi'nin 17 yıldır her yaz organize ettiği geleneksel toplu sünnet şölenine bu yıl 172 çocuk katıldı. Çocukların bu özel gününde onlarla birlikte olan Başkan Erdem, sağlıklı ve güzel bir gelecek dileklerinde bulundu.


Nilüfer Belediyesi, 1999 yılından bu yana düzenlediği toplu sünnet uygulamasıyla bu yıl da çok sayıda çocuğu sünnet ettirdi. 172 çocuk, hastane ortamında cerrahi operasyonla sünnet oldu. Nilüfer Belediyesi, sünnet olan çocuklar ve ailelerine yönelik bir eğlence gecesi düzenledi. Cha Cha Restaurant'taki geceye katılanlar gönüllerince eğlendi.


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, şölene katılarak ailelerin sevincine ortak oldu. Turgay Erdem, 172 çocuğun organizasyona sponsor olan hastaneler tarafından hijyenik ortamda sünnet edildiğini belirterek, "Bizler, çocuklarımızın bu önemli gününde onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ben, burada bulunan bütün çocuklarımız ve aileleri için güzel bir gelecek umut ediyorum ve onlara hayatlarında şans diliyorum. Bu hafta yeni eğitim-öğretim dönemi başladı. Her birinize başarılı, verimli, Atatürk ilke ve inkılaplarını rehber alan bir öğrenim hayatı diliyorum."


Organizasyona sponsor olan hastane ve destek veren diğer firmaların temsilcilerine plaket vererek teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, şölene özel hazırlanan pastayı da sünnet çocuklarıyla birlikte kesti.


Gecede Roman Orkestrası davetlileri coştururken, solist Hübeya Arun da sevilen eserler seslendirdi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, gecede hem şarkı söyledi, hem de çiftetelli oynayarak sünnet olan çocuklar ve ailelerinin mutluluğunu paylaştı. - BURSA

nilüfer belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:49 Kaynak: İHA
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