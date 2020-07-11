Nilüfer'de tekerlekli sandalye tamiri ücretsiz - Son Dakika

Nilüfer'de tekerlekli sandalye tamiri ücretsiz

Nilüfer'de 2015 yılında hizmete vermeye başlayan Tekerlekli Sandalye Tamirevi, engelli bireylerin araçlarına bakım ve ücretsiz tamir hizmeti veriyor.

Nilüfer'de 2015 yılında hizmete vermeye başlayan Tekerlekli Sandalye Tamirevi, engelli bireylerin araçlarına bakım ve ücretsiz tamir hizmeti veriyor. Tekerlekli Sandalye Tamirevi'nde bugüne kadar 2 bin 216 tamir ve bakım hizmeti gerçekleştirildi.

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Nilüfer Belediyesi engelli bireylerin dış dünya ve sosyal yaşamla bağlarında en önemli araç olan tekerlekli sandalyelerin bakım ve tamirini ücretsiz gerçekleştiriyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Engelliler Hizmet Birimi'ne bağlı Tekerlekli Sandalye Tamir Evi'nde 2015 yılından bu yana 2 bin 216 tamir ve bakım hizmeti verildi.


5 yıldır bu hizmetten faydalandığını söyleyen Can Ahmet Vural, Nilüfer Belediyesi'ne engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıran hizmetleri için teşekkür etti. Kendisi de SMA tip 2 kas hastası olan ve Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Vural, "Nilüfer Belediyesi, Bursa'nın hangi ilçesinde olursa olsun 444 16 03 numaralı telefon hattına iletilen tekerlekli sandalye tamir ve bakım hizmeti taleplerini ücretsiz olarak karşılıyor. Pek çok dernek üyemiz bu hizmetten faydalanıyor. Nilüfer Belediyesi ayrıca 'Bizim Ev' ve 'Bizim Bahçe' gibi birimleri ile engelli bireylerin hayatlarına anlam katıyor. Bu hizmetler bizim için Nilüfer'de yaşamayı kolaylaştırıyor" diye konuştu.


Nilüfer Belediyesi'nin Alaaddinbey'deki hizmet birimleri şantiye alanında bulunan Tekerlekli Sandalye Tamirevi'nin ustası Rıfat Küçükler ise, birimin çalışma sistemi hakkında bilgi verdi. Tamirhanenin yanı sıra tamirevi mobil aracı ile Bursa'nın tüm ilçelerine giderek talepleri karşılamak için çalıştıklarını söyleyen Küçükler "Birimimiz, bize ulaşan tekerlekli sandalye sahipleri için döşeme tamiri, motor tamiri, elektronik şarj cihazlarının tamiri ve bakımını gerçekleştiriyor. Onların taleplerini bir an önce gerçekleştirebilmek için gayret gösteriyoruz. Böylesine anlamlı bir görevde yer almaktan memnunum, onların mutluluğu, yorgunluğumuzu da alıp götürüyor" dedi. - BURSA

nilüfer belediyesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 09:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nilüfer'de tekerlekli sandalye tamiri ücretsiz - Son Dakika
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