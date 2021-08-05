Nilüfer'de yardım seferberliği - Son Dakika

Yangın ve sel afetlerinin yaşandığı bölgelerdeki yerel yönetimlerle irtibat halinde olan Nilüfer Belediyesi ve Kent Konseyi, bölgeden gelen ihtiyaç listelerini duyurarak yardım kampanyaları düzenliyor.

Daha önce yapılan yardım kampanyasıyla 2 kamyon dolusu acil ihtiyaç malzemesini bölgeye gönderen Nilüfer Belediyesi, bölgeden gelen ihtiyaç listesi doğrultusunda Nilüfer Kent Konseyi organizasyonuyla yeni bir yardım kampanyası başlattı.

Yangın bölgesinden gelen ihtiyaç listesini kamuoyuyla paylaşan Nilüfer Kent Konseyi, konserve, yanık merhemi, yanmaz çorap, yanmaz ayakkabı, yanmaz eldiven, yanmaz kıyafet, çadır, uyku tulumu, mat, el feneri, kafa lambası, pil, jeneratör, yangın hortumu, yangın tüpü, N95 gaz maskesi, ağaç kesme motoru, mobil mutfak-tuvalet, banyo ve tuvaletli konteyner, halı, yatak, yorgan, yastık ve hidroskoplu yangın söndürme aracı gibi ihtiyaç malzemelerini temin etmek üzere harekete geçti. Vatandaşların desteğiyle Nilüfer Kent Konseyi'nde toplanacak ihtiyaç malzemeleri, her akşam yola çıkacak kamyonlarla yangın bölgesine ulaştırılacak.

Yangının büyük zarar verdiği Manavgat'ta hayvanları da unutmayan Nilüfer Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden bir ekiple bölgeye 1 ton mama ve hayvanlar için tıbbi malzeme gönderdi. Hazırlanan malzemeler Nilüfer Belediyesi görevlileri tarafından Manavgat'ta belediyenin kurduğu kriz masasına teslim edildi.

Nilüferli kadınlar da felaketler karşısında sessiz durmadı ve ellerinden geleni yaptı. Nilüfer'in 29 Ekim, Altınşehir, Gölyazı, Çalı, Tahtalı, Yaylacık, Alaaddinbey, Kayapa, Hasanağa, Fadıllı, Badırga, Akçalar, Demirci, Üçevler ve Ürünlü mahallesindeki kadınlar, Manavgat'ta yangın bölgesinde, evlerini, eşyalarını kaybedenler için giysi kampanyası düzenledi. Nilüfer Kent Konseyi Mahalle Komitelerinin de destek verdiği yardım kampanyasında özellikle yangın bölgesindeki köylüler için kadınların giydiği şalvar, yemeni, çorap gibi giysiler toplandı. Bir anlamda kadınlar arasında bir dayanışmanın sergilendiği kampanyada toplanan giysiler, Nilüfer Belediyesi'nin sağladığı araçla Manavgat'a gönderildi.

Nilüfer Belediyesi, Van'ın Başkale ilçesinde yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşların da yardımına koştu. Nilüfer Belediyesi, Başkale'ye gıda paketleri yolladı. NİLKOOP tarafından iyi tarım yapan yerel üreticilerin gıdaları ile oluşturulan 250 adet sağlıklı gıda paketi, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahalle Muhtarlığı'na teslim edilmek üzere bölgeye gönderildi. - BURSA