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Nilüfer'de yaz okulları ile tatil dolu dolu geçiyor - Son Dakika

Nilüfer'de yaz okulları ile tatil dolu dolu geçiyor

01.08.2021 10:05
Nilüfer'de yaz okulları ile tatil dolu dolu geçiyor, System.String[]

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen "Nilüfer Doğa ve Bilim Yaz Okulu" ile "Tam Gün Yaz Spor Okulları", çocukların dopdolu bir tatil dönemi geçirmelerine olanak sağlıyor.

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen "Nilüfer Doğa ve Bilim Yaz Okulu" ile "Tam Gün Yaz Spor Okulları", çocukların dopdolu bir tatil dönemi geçirmelerine olanak sağlıyor. Sportif faaliyetlerin yanı sıra kültür ve sanat etkinliklerine katılan çocuklar, bilim atölyelerinde de farklı deneyimler yaşıyor.

Bütün çocukların spor, bilim ve sanatla iç içe bir tatil geçirmesini hedefleyen Nilüfer Belediyesi'nin bu amaçla düzenlediği yaz okulları büyük ilgi görüyor. Bu okullardan biri olan Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor'un birlikte düzenlediği Yaz Spor Okulları dolu dolu geçiyor.

Çocukların farklı sportif aktivitelerle yaz tatilini verimli geçirmelerine katkı sunmayı amaçlayan yaz spor okulları 9 farklı branşta düzenleniyor. Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, cimnastik, squash, savunma sporları, kort tenisi olmak üzere çok sayıda branşta verilen eğitimler, Eylül ayına kadar devam edecek.

Hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında devam eden tam gün yaz spor okullarında ise sporun yanında tamamlayıcı sanatsal ve sosyal eğitimler de veriliyor. Tam gün yaz spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, yüzme, kort tenisi, masa tenisi ve cimnastikten oluşan branşların yanında, akıl-zeka oyunları, modern dans, halk oyunları, drama, badminton gibi farklı alanlardan eğitimler de veriliyor.

Yaz Spor Okulları'nda 26 Temmuz'da başlayan ikinci dönem, 13 Ağustos'a kadar devam edecek. Nilüfer Belediyespor Üçevler Spor Tesisleri, Altınşehir Gençlik Merkezi, Çalı Kapalı Yüzme Havuzu, Yüzüncüyıl Gençlik Merkezi ve Spor Salonu ile Beşevler Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimlerin ilk dönemi tamamlanırken, ikinci döneme de 110 çocuk kayıt yaptırdı. 16 Ağustos'ta başlayacak olan üçüncü dönemde, el sanatları atölyeleri de düzenlenerek çocukların el becerilerinin geliştirmelerine destek verilecek.

Nilüfer Doğa ve Bilim Yaz Okulu'nda keyifli anlar

Balat Atatürk Ormanı'nda ve farklı mahallelerde düzenlenen Nilüfer Doğa ve Bilim Yaz Okulu'nda ise, Nilüferli çocukların yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlayan pek çok etkinlik var. Temmuz ayında Balat Atatürk Ormanı'nda düzenlenen Nilüfer Doğa ve Bilim Yaz Okulu, Ağustos ayında mahallelerde devam edecek.

Yaz okuluna katılan çocuklar eğlenceli bilim, drama, oryantiring, enstrüman, dans gibi atölyelerde keyifli zaman geçiriyor. 7-12 yaş arası çocuklara yönelik olan yaz okuluna katılım bu yıl, pandemi nedeniyle sınırlı tutuluyor.

Nilüfer Doğa ve Bilim Yaz Okulu, Ağustos ayı boyunca da Konaklı, Büyükbalıklı, Gökçe, Ürünlü, Yolçatı, Güngören, Hasanağa, Çalı ve Tahtalı mahallelerinde düzenlenecek. Yaz okulu kapsamında düzenlenecek Gümüştepe (Misi) Mahallesi ziyaretiyle Nilüfer'in tarihi ve doğal güzellikleri ile müzelerini keşfedecek olan çocuklar, Nilüfer Belediyesi Kent Bostanları'nı gezerek de, farklı bir deneyim yaşayacak. - BURSA

Nilüfer'de yaz okulları ile tatil dolu dolu geçiyor
Nilüfer'de yaz okulları ile tatil dolu dolu geçiyor
Nilüfer'de yaz okulları ile tatil dolu dolu geçiyor
Nilüfer'de yaz okulları ile tatil dolu dolu geçiyor
Nilüfer'de yaz okulları ile tatil dolu dolu geçiyor

nilüfer belediyesi, Spor Okulları, Futbol, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nilüfer'de yaz okulları ile tatil dolu dolu geçiyor - Son Dakika Spor


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