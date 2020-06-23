Nilüfer'de yaz spor okulları başlıyor - Son Dakika

Nilüfer'de yaz spor okulları başlıyor

Nilüfer Belediyesi ve Belediyespor'un birlikte düzenlediği yaz spor okulları, yaz tatili boyunca çocukları ve gençleri sporla buluşturacak.

Nilüfer Belediyesi ve Belediye spor'un birlikte düzenlediği yaz spor okulları, yaz tatili boyunca çocukları ve gençleri sporla buluşturacak.

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Koronavirüs salgınına karşı tedbirlerin alındığı, 9 farklı spor branşının yer aldığı yaz spor okullarında ilk dönem 29 Haziran 2020 Pazartesi günü başlayacak. Hijyen kurallarının ve ilgili federasyonların belirlediği tedbirlerin eksiksiz uygulanacağı eğitimler; futbol, basketbol, voleybol, yüzme, jimnastik, squash, masa tenisi, kort tenisi ve tam gün spor okulları olmak üzere 9 ayrı branşta Eylül ayına kadar dört dönem olarak düzenlenecek. Nilüfer Belediyespor Yaz Spor Okulları, Nilüfer Belediyespor Üçevler Spor Tesisleri, Altınşehir Gençlik Merkezi, Konak Olimpik Yüzme Havuzu, Çalı Kapalı Yüzme Havuzu, Yüzüncüyıl Gençlik Merkezi ve Spor Salonu ve Beşevler Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Nilüfer Belediyespor tam gün yaz spor okullarına katılacak çocuklar gün boyu farklı aktivitelerle verimli bir dönem geçirecek. Hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında devam edecek tam gün yaz spor okullarında, sporun yanında tamamlayıcı sanatsal ve sosyal eğitimler de olacak. Tam gün yaz spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, yüzme, kort tenisi, masa tenis, squash ve jimnastikten oluşan 8 spor branşının yanında, modern dans, halk oyunları, drama, resim, akıl ve zeka oyunlarını barındıran 5 farklı alandaki eğitimler de öğrencilere sunulacak. Tam gün yaz spor okullarında ayrıca öğrencilere servis, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı imkanı sağlanacak. Çocuklar, gün boyu sanat ve sporla iç içe, keyifli dakikalar geçirecek.

Nilüfer Belediyesi'nin yaz spor okullarından faydalanmak isteyenler aşağıda belirtilen gençlik ve spor merkezlerinin telefonlarından ayrıntılı bilgi alabilirler. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nilüfer'de yaz spor okulları başlıyor - Son Dakika Spor
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