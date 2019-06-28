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Nilüfer'den açık hava konseri

21 dakika önce

Şarkıcı Nilüfer, "Bellona Harbiye Açıkhava Konserleri" kapsamında sevenleriyle buluştu.

Nilüfer'den açık hava konseri, System.String[]
Şarkıcı Nilüfer, "Bellona Harbiye Açıkhava Konserleri" kapsamında sevenleriyle buluştu.
Nilüfer, Atlantis Yapım ve SM Production iş birliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.
Sanatçı, konsere katılanlara teşekkür ederek, "Sizler beni dinlemeye devam ettikçe ben şarkı söylemeye devam edeceğim. Burada sizinle olmak ve sizin alkışlarınızı duymak, beni en mutlu eden şey." dedi.
Konserde 2015 yılında hayatını kaybeden sanatçı Kayahan'ın şarkılarını da seslendiren Nilüfer, Kayahan'ı özlemle yad ettiğini söyledi.
Nilüfer, katılımın yoğun olduğu konserde "Haram Geceler", "Esmer Günler", "Tik Tak", "Gözlerinin Hapsindeyim", "Mor Menekşe", "Unut Gitsin" ve "Emrin Olur" adlı şarkılarının da olduğu repertuvarı yorumladı.
İki saat süren konserde sanatçının hayranları, Nilüfer'in farklı albümlerinden seçtiği şarkılarına alkışlarla ve birlikte söyleyerek eşlik etti.
MFÖ, Teoman, Yıldız Tilbe, Edis ve Kenan Doğulu'nun da sahne aldığı "Bellona Harbiye Açıkhava Konserleri" Nilüfer konseriyle sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:22 Kaynak: AA
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