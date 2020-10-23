Nilüfer'den Kırcaali'ye destek - Son Dakika

Nilüfer'den Kırcaali'ye destek

23.10.2020 11:21
Nilüfer'den Kırcaali'ye destek, System.String[]

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret eden Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet ve Haskovo Müftüsü Basri Bekir Eminefendi, bölgenin ihtiyaçları için destek istedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret eden Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet ve Haskovo Müftüsü Basri Bekir Eminefendi, bölgenin ihtiyaçları için destek istedi. Başkan Erdem, Kırcaali ile sıkı iş birliğinin devam ettiğini belirterek "Soydaşlarımız için elimizden geleni yaparız" dedi.

Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet, Haskovo Müftüsü Basri Bekir Eminefendi ve Somunca Baba Vakfı Yönetimi, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i Halk Evi'nde ziyaret etti.

Samimi bir havada gerçekleşen ziyarette, Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet, hem Turgay Erdem'e yeni görevinde başarılar dilemek için geldiklerini hem de bölgelerindeki ihtiyaçlar konusunda desteklerini almak istediklerini ifade etti.

Kırcaali'de çok fazla Türk bulunduğunu söyleyen Beyhan Mehmet, bölgede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Nilüfer Belediyesi'nin Kırcaali'ye yaptırdığı misafirhanenin büyük bir ihtiyacı karşıladığını anlatan Beyhan Mehmet, böylesine önemli bir destek için herkes adına teşekkür etti.

Beyhan Mehme, Kırcaali'ye bağlı Cebel'de son dönemlerde gasilhane ihtiyacının arttığını belirterek, "Cebel'de yaşayan halk, ücretsiz cenaze hizmetinin verileceği sabit bir yer istiyor. Nilüfer Belediyesi bu konuda destekte bulunursa önemli bir ihtiyaç karşılanmış olacak" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, Nilüfer'in Kırcaali ile bağlarının çok güçlü olduğunu belirterek, iki kent arasındaki iş birliğinin her zaman devam edeceğini söyledi.

Turgay Erdem " Kırcaali ve Haskovo müftülerimiz ziyaretleri ile bizleri çok mutlu ettiler. Memleket havasını bize getirdiler. Biz Kırcaali'de daha önce de bir çok çalışma yaptık. İnşallah o bölgede çalışmalarımızı bundan sonra da devam ettireceğiz. İş birliği içinde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Elimizden ne geliyorsa memnuniyetle yaparız" dedi. - BURSA

Nilüfer'den Kırcaali'ye destek
Nilüfer'den Kırcaali'ye destek
Nilüfer'den Kırcaali'ye destek

nilüfer belediyesi, Turgay Erdem, Kırcaali, Baba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nilüfer'den Kırcaali'ye destek - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermeni komutan cepheden kaçan askerlerini ikna etmeye çalıştı: Görevinize devam edin Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 489,5 liradan işlem görüyor Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu Güne yükselişle başlayan dolar, tarihi zirvenin hemen altında 7,97'den işlem görüyor Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit: Seni gebertirim kadın İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar Dünya koronanın pençesinde kıvranırken kuş gribi illeti de yeniden hortladı
Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren olay: Sokaktan hayretler içinde geçtim Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren olay: Sokaktan hayretler içinde geçtim         
11:26
TMSF, Ufuk Boru ve Nurkay Makine'yi satışa çıkardı TMSF, Ufuk Boru ve Nurkay Makine'yi satışa çıkardı         
11:09
Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım         
11:02
Mesut Özil'in MLS ekiplerinden DC United'a transfer olacağı iddia edildi Mesut Özil'in MLS ekiplerinden DC United'a transfer olacağı iddia edildi         
10:27
Maltepe'de film senaryolarını aratmayan karantinadan kaçış planı! Kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtmışlar Maltepe'de film senaryolarını aratmayan karantinadan kaçış planı! Kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtmışlar         
09:55
Emekli milletvekili ve cumhurbaşkanlarına zam! İşte önümüzdeki yıl alacakları maaşlar Emekli milletvekili ve cumhurbaşkanlarına zam! İşte önümüzdeki yıl alacakları maaşlar         
09:41
Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı         
09:28
Melek Aslan cinayetinde korkunç detay: Ablasının çıplak fotoğrafını atıp ''Ablanın geceliği ne kadar'' diye sormuş Melek Aslan cinayetinde korkunç detay: Ablasının çıplak fotoğrafını atıp ''Ablanın geceliği ne kadar'' diye sormuş         
08:46
Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti         
08:38
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı         
23:04
Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'nin uçuş denemesinin Diyarbakır'da yapılması önerisine Selçuk Bayraktar'dan destek Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'nin uçuş denemesinin Diyarbakır'da yapılması önerisine Selçuk Bayraktar'dan destek         
20:59
Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağa saldıran kadın kameralara yakalandı Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağa saldıran kadın kameralara yakalandı         
19:52
Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı         
18:56
Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı         
13:40
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı         
12:52
Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 11:44:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nilüfer'den Kırcaali'ye destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei