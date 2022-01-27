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Nilüfer deresi buz tuttu, Timsah Stadyumu ise beyaz gelinliği giydi - Son Dakika

Nilüfer deresi buz tuttu, Timsah Stadyumu ise beyaz gelinliği giydi

27.01.2022 09:14
Nilüfer deresi buz tuttu, Timsah Stadyumu ise beyaz gelinliği giydi

Bursa'da etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığının eksinin altına düşmesinin ardından Nilüfer Deresi buz tuttu.

Bursa'da etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığının eksinin altına düşmesinin ardından Nilüfer Deresi buz tuttu. Buz tutan derede kar banyosu yapan martılar ve Bursa'nın simgelerinden olan Timsah Stadyumu beyaza bürünürken, o anlar drone ile havadan görüntülendi.

Bursa'yı etkisi altına alan kar yağışı sonrası Bursa'nın tamamı beyaza büründü. Kar yağışıyla beraber hava sıcaklığının da eksinin altında seyrettiği şehirde yaz aylarında sporcuların kano yaptığı Nilüfer deresi beyaza bürünürken, bazı noktaları buz tuttu. Kar yağışıyla birlikte kentin simgelerinden olan Timsah Stadyumu beyaza büründü. Bunu fırsatı çeviren martıların kar banyosu ise drone ile havadan görüntülendi. - BURSA

Nilüfer deresi buz tuttu, Timsah Stadyumu ise beyaz gelinliği giydi
Nilüfer deresi buz tuttu, Timsah Stadyumu ise beyaz gelinliği giydi
Nilüfer deresi buz tuttu, Timsah Stadyumu ise beyaz gelinliği giydi
Nilüfer deresi buz tuttu, Timsah Stadyumu ise beyaz gelinliği giydi
Nilüfer deresi buz tuttu, Timsah Stadyumu ise beyaz gelinliği giydi

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Drone, Bursa, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nilüfer deresi buz tuttu, Timsah Stadyumu ise beyaz gelinliği giydi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nilüfer deresi buz tuttu, Timsah Stadyumu ise beyaz gelinliği giydi - Son Dakika
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