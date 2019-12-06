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Nilüfer Dernekler Yerleşkeleri 7. yılında

6 saat önce

Nilüfer Dernekler Yerleşkeleri'nin 7'nci kuruluş yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Nilüfer Dernekler Yerleşkeleri 7. yılında, System.String[]

Nilüfer Dernekler Yerleşkeleri'nin 7'nci kuruluş yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.


Nilüfer Dernekler Yerleşkeleri'nin 7'inci kuruluş yıl dönümü ve 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü, Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Geceye Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Yıldız ile Dr. Sibel Özer, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gönüllüler katıldı.


Nilüfer Belediyesi'nin dernekler yerleşkesi çatısı altında 2012 yılından bu yana sivil toplum örgütlerine destek olduğunu ifade eden Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, "Nilüfer Belediyesi dernekler yerleşkeleri projesiyle Türkiye'de bir ilke imza atarak sivil topluma önemli katkılar sunmuştur. 7 yıldır sivil toplumla yapılan ortak çalışmaları 30'u aşkın kadın derneğimizle de gerçekleştiriyoruz. Biliyoruz ki, birlik olmadan toplumda istediğimiz değişikliklerin gerçekleşmesi mümkün olmayacak. Bu, sivil toplum örgütleri ve buradaki gönüldaşların birlikte hareket etmeleriyle gerçekleşecektir" diye konuştu.


Nilüfer Dernekler Yerleşkesi ve Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde 60 civarında derneğe ofis imkanı sağlayarak, binlerce derneğe de posta ve çeşitli etkinlikleri yapabilme olanağı sunduklarını belirten Yıldız, düzenlenen etkinliklerle de yüz binlerce insana ulaşıldığını vurguladı. Yıldız şöyle konuştu:


"Yerleşkelerimizde 20 bin civarında etkinlik gerçekleştirilmiş olup, 400 bine yakın insan bu etkinliklere katılım sağlamış. Bunları artırarak devam ettirmek hepimizin sorumluluğu. Nilüfer Belediyesi Türkiye'de örnek olan bu tesisleri sizlerin kullanımına sundu. Ancak ofis imkanından yararlanan derneklerimiz buraları daha aktif kullanmalı. Bu konuda duyarlı olmak zorundayız. Bizlerden yüzlerce değil, binlerce ofis talep eden derneklerimiz var. Biz buraların ayrıcalık gözetmeksizin kullanılmasını arzu ediyoruz."


Gecede, bu yıl ilk defa bağımsız jüri tarafından değerlendirilen Sivil Toplum Ödülleri de sahiplerini buldu. - BURSA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:20 Kaynak: İHA
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