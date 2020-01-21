Nilüfer domuz gribine yakalandı
6 saat önce
Domuz gribi teşhisi konulan ünlü sanatçının 1 haftadır Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi.
Domuz gribi teşhisi konulan ünlü sanatçının 1 haftadır Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi. Sanat dünyasından bir başka hastalık haberi de İlker Ayrık'tan geldi. "Keşanlı Ali Destanı" oyunuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Ayrık, yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede zatürre şüphesiyle tedavi altına alındı. Ayrık'ın tedavisi nedeniyle "Keşanlı Ali Destanı"nın galası şubat ayına ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:41
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