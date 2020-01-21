Nilüfer domuz gribine yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Nilüfer domuz gribine yakalandı - Son Dakika Magazin

Nilüfer domuz gribine yakalandı

6 saat önce

Domuz gribi teşhisi konulan ünlü sanatçının 1 haftadır Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi.

Nilüfer domuz gribine yakalandı, System.String[]

Domuz gribi teşhisi konulan ünlü sanatçının 1 haftadır Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi. Sanat dünyasından bir başka hastalık haberi de İlker Ayrık'tan geldi. "Keşanlı Ali Destanı" oyunuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Ayrık, yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede zatürre şüphesiyle tedavi altına alındı. Ayrık'ın tedavisi nedeniyle "Keşanlı Ali Destanı"nın galası şubat ayına ertelendi.

Nişantaşı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Nilüfer'den korkutan haber! Domuz gribine yakalandı
Asker olan Çağatay Ulusoy'un kamuflajlı fotoğrafı ortaya çıktı YouTuber Berkcan Güven'den ilginç iddia: Taksim Dayı'yla video çekmek isteyince yeğenleri 50 bin TL istedi Yurtseven Kardeşler 12 yıl sonra müzik piyasasına geri döndü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 14:56:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nilüfer domuz gribine yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]