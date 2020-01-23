Nilüfer'e bir şampiyonluk da atletizmden - Son Dakika
Son Dakika Spor Nilüfer'e bir şampiyonluk da atletizmden - Son Dakika Spor

Nilüfer'e bir şampiyonluk da atletizmden

7 saat önce

Nilüfer Belediyesporlu atlet Arda Kurtulan, Turkcell Türkiye U 16 Salon Atletizm Festivali'nde yüksek atlamada 1.73'lük derecesi ile Türkiye şampiyonu oldu.

Nilüfer'e bir şampiyonluk da atletizmden, System.String[]

Nilüfer Belediyesporlu atlet Arda Kurtulan, Turkcell Türkiye U 16 Salon Atletizm Festivali'nde yüksek atlamada 1.73'lük derecesi ile Türkiye şampiyonu oldu.


Nilüfer'e atletizmde bir şampiyonluk da İstanbul'dan geldi. 18-22 Ocak tarihlerinde İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşen organizasyon, bin 870 sporcunun katılımıyla sona erdi. U 16 kategorisinde Nilüfer'i temsil eden Arda Kurtulan, yüksek atlamada 1.73'lük derecesiyle Türkiye şampiyonu oldu.


Aynı kategoride Tuğra Alp ise 60 metre engelli yarışlarında Türkiye üçüncüsü oldu. Tuğra Alp, uzun atlamada ise Türkiye beşinciliği elde etti. Sırıkla yüksek atlama da ise Ali Baran Geze Türkiye üçüncüsü oldu. Murat Berk Topal gülle atmada Türkiye dördüncülüğü, Eylem Kalkan da 3 adım atlamada Türkiye beşincisi oldu. U14 kategorisinde ise Nilüfer Belediyespor'un 4x100 bayrak takımı Türkiye dördüncülüğü elde etti. 1000 metre koşuda ise Sena Çakmak 3.23 dakikalık derece ile Türkiye beşincisi oldu. - BURSA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Atletizm, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Erdoğan'ın çıkışı sonrası TİM düğmeye bastı! Etiketlerde 'Made in Türkiye' dönemi başlıyor
Son Dakika: Berat Albayrak: Türkiye'nin son 1 yıldaki iyileşme oranını kimse beklemiyordu Rum kesiminde Doğu Akdeniz paniği: Bilgiler Türkiye'nin elinde Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 22:50:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nilüfer'e bir şampiyonluk da atletizmden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]