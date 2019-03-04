Nilüfer'e Motorcu Dostu Bariyer

Nilüfer Belediyesi, Türkiye Motosiklet Platformu ile birlikte motosiklet kazalarında ölüme ve ağır yaralanmalara sebep olan bariyerlere karşı yeni bir çalışma başlattı.

Nilüfer Belediyesi, Türkiye Motosiklet Platformu ile birlikte motosiklet kazalarında ölüme ve ağır yaralanmalara sebep olan bariyerlere karşı yeni bir çalışma başlattı. Nilüfer'de motorcu dostu bariyerlerle kazalara karşı tedbir alan Nilüfer Belediyesi, böylece Türkiye genelinde projeyi uygulayan ilk ilçe belediyesi oldu.



Nilüfer Belediyesi, Türkiye Motosiklet Platformu ile birlikte örnek bir uygulamayı hayata geçirdi. Motosiklet kazalarında ağır yaralanma ve ölüme sebep olan ve motosiklet tutkunlarının "katil bariyer" olarak adlandırdığı çelik raylı bariyer sistemlerinin dikmeleri, Nilüfer'de motosiklet dostu bariyerlerle kaplanıyor. Nilüfer Belediyesi tarafından gerçekleştirilen uygulama, Özlüce - Alaaddinbey kavşağı ve FSM - Beşevler kavşakları gibi riskli alanlarda başladı.



Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Soner Kılınç ve motosiklet kullanıcılarıyla birlikte uygulamanın başladığı Alaaddinbey kavşağındaydı. Bozbey,Türkiye Motosiklet Platformu üyeleriyle birlikte ilk motorcu dostu bariyerlerin montajını yaptı.



Başkan Bozbey, uygulamanın Türkiye geneline yayılması gerektiğine vurgu yaptı. Mustafa Bozbey, "Motorcu dostu bariyer konusunda Türkiye'de uygulamayı yapan ilk ilçe belediyesi olarak aldığımız bu tedbir, inanıyorum ki bütün Türkiye'ye yayılacak. Böylece bundan sonra motor kullanan arkadaşlarımızın kaza ve ölüm riski de ortadan kalkacak. Bunları daha önce yapabilseydik, bu tür kazalarda hayatını kaybeden bir çok arkadaşımız aramızda olacaktı. Maalesef onların bir çoğunu kaybettik. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum Bundan sonra yapacağımız bu motorcu dostu bariyer sayesinde motorcu arkadaşlarımız daha güvenli sürüş yapacaklar ve kaza riski olan yerlerde de can kaybını önlemiş olacağız" diye konuştu.



Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Soner Kılınç, sadece 2012-2017 yılları arasında motosiklet kazalarında çelik raylı bariyer sistemlerinin dikmelerinden dolayı 4 bin 400 motorcunun hayatını kaybettiğine dikkat çekti. Soner Kılınç Başkan Mustafa Bozbey'e böyle bir çalışmayı başlattıkları için teşekkür plaketi verdi. - BURSA

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