Nilüfer’e “Sürdürülebilir İş Ödülü”
1 saat önce
Nilüfer İnovasyon Merkezi, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen "Sürdürebilir İş Ödülleri"ne değer görüldü.
Nilüfer İnovasyon Merkezi, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen "Sürdürebilir İş Ödülleri"ne değer görüldü. "Sürdürebilir İnovasyon" kategorisinde verilen ödülü Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem aldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:21
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