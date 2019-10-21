Son Dakika Haberleri: Nilüfer’e “Sürdürülebilir İş Ödülü”
Son Dakika Ekonomi Nilüfer’e “Sürdürülebilir İş Ödülü”

Nilüfer’e “Sürdürülebilir İş Ödülü”

1 saat önce

Nilüfer İnovasyon Merkezi, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen "Sürdürebilir İş Ödülleri"ne değer görüldü.

Nilüfer’e “Sürdürülebilir İş Ödülü”, System.String[]

Nilüfer İnovasyon Merkezi, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen "Sürdürebilir İş Ödülleri"ne değer görüldü. "Sürdürebilir İnovasyon" kategorisinde verilen ödülü Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem aldı.

Turgay Erdem, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:21 
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