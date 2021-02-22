Nilüfer Erdinç Çelikkol Sokağı'nda müzik yankılandı - Son Dakika

- Nilüfer Erdinç Çelikkol Sokağı'nda müzik yankılandı

BURSA - Nilüfer Belediyesi, Bursa'nın duayen sanatçısı ve Türk Sanat Müziği'nin yaşayan efsanesi bestekar Erdinç Çelikkol'un adını, Nilüfer'de ölümsüzleştirdi. Ertuğrul Mahallesi'nde bir sokağa Bestekar Erdinç Çelikkol adının verilmesi nedeniyle düzenlenen tören, şarkılarla renklendi.

Nilüfer Belediyesi, Bursa'nın yaşayan efsanesi, Türk Sanat Müziği bestekarı ve ses sanatçısı Erdinç Çelikkol'a vefa örneği göstererek adını bir sokağa verdi. Ertuğrul Mahallesi'ndeki sokağa Bestekar Erdinç Çelikkol adının verilmesi nedeniyle tören düzenlendi.

Törene, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Ertuğrul Mahallesi Muhtarı Gülten Üstünkaya, Erdinç Çelikkol ve yakınları, Erdinç Çelikkol'a Ahde Vefa Türk Sanat Müziği Derneği Başkanı Saadet Yazıcı ve üyeleri, Bursa Kültürel Tanıtım Derneği Başkanı Sadık Güray, usta bestekarın yetiştirdiği müzisyenler ile sanatseverler katıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin tarihine adını yazdırmış, kente büyük emeği geçmiş kişilerin isimlerini Nilüfer'de yaşattıklarını, onlar hayattayken de bir vefa ifadesi olarak Nilüfer'in cadde ve sokaklarına isimlerini verdiklerini belirtti. Başkan Turgay Erdem, "Bu kente emek veren kişilerin isimlerini yaşatmak istiyoruz. Şimdi de Bursa'nın kültür-sanat hayatına önemli katkıları olan Sayın Erdinç Çelikkol'un adını, Ertuğrul Mahallemizdeki bu sokağa veriyoruz. Erdinç Çelikkol ismini, kentimizde daha güzel alanlarda yaşatmaya devam edeceğiz. Dilerim gelecek kuşaklar da Erdinç Çelikkol ismini unutmaz, onu tanıma fırsatı bularak değerli çalışmalarından yararlanır. Allah kendisine uzun ömür versin. Daha çok bestelerle, müzik tınılarıyla bizleri buluşturmasını ümit ediyorum. Ben kültür-sanat kenti Nilüfer'de, tüm sanatseverler adına, tüm Nilüfer halkı adına, bu kente kazandırdığı değerler için, bu kentin kültür-sanat hayatına verdiği emekler için kendisine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Çelikkol'dan resital

Heyecan ve mutluluğu bir arada yaşayan Erdinç Çelikkol da konuşmasına "Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç" sözleriyle başladı. 1951 yılında Bursa Türk Musikisi Derneği'nden başlayarak güzellikler ve zorluklar içinde bu günlere geldiğini ifade eden Çelikkol, "Ama her şey çok güzel. Bu son, çok güzel bir son. Ne zaman, nerede, nasıl, belki yarın, belki yarından da yakın. Bu mutluluğu sizler de yaşayın" diye konuştu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e ve emeği geçen herkese teşekkür eden Erdinç Çelikkol, törene katılan sanatseverlerle birlikte sürpriz yaparak şarkı söyledi.

Çelikkol, "Sevsem mi Sevmesem mi" ve "Gel Gönlümü Yerden Yere Vurma Güzel" adlı bestelerini, törene katılanlarla birlikte seslendirdi. Tören alanında yükselen müzik katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Sanatçı bölgesi talebi

Törende Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e teşekkür eden Ertuğrul Mahallesi Muhtarı Gülten Üstünkaya, sokağın bulunduğu bölgenin, sanatçı bölgesi gibi özel bir alana dönüştürülmesi talebinde bulundu.

"Erdinç Çelikkol'a Ahde Vefa Türk Sanat Müziği Derneği" Kurucu Başkanı Saadet Yazıcı da, Erdinç Çelikkol'un isminin yaşatılmasından dolayı onur duyduklarını belirtti. "Hocaların hocasının isminin böyle bir sokağa verilmesinden gurur duyduk" diyen Yazıcı, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'den, Erdinç Çelikkol'a Ahde Vefa Ormanı yapmak için destek istedi.