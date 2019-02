Nilüfer Film Festivali' 7'inci Kez 'Perde' Diyor

BURSA Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 7'ncisini düzenleyeceği Nilüfer Tiyatro Festivali 9 Mart'ta başlayacak. 31 oyunun sahneleneceği festivale bütün Bursa halkını davet eden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey , "Tiyatro Festivali önümüzdeki yıl Bursa'nın 17 ilçesine yayılacak" dedi.Nilüfer Belediyesi'nin Bursalı sanatseverlere tiyatro şöleni yaşattığı Nilüfer Tiyatro Festivali, bu yıl da dopdolu programıyla perde açacak. Tiyatro tutkunlarının büyük bir heyecanla beklediği 7. Nilüfer Tiyatro Festivali'nin programını, Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Nilüfer Belediyesi Yüzüncüyıl Eğitim ve Sanat Merkezi Ayşe Selen Sahnesi'nde düzenlenen basın toplantısında, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Nilüfer Belediyesi Tiyatro Koordinatörü Feza Soysal, Nilüfer Belediyesi Başkan Koordinatörü Hande Koç, Nilüfer Belediyesi Tiyatro Müdürü Barış Ayas ile Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncuları da yer aldı.Bu yıl, 'Sonra Açılacak Perde' sloganıyla yola çıktıklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, sanatseverlere bir de müjde verdi. Festivalin, daha önce iki yılda bir düzenlendiğini ifade eden Bozbey, yoğun talep üzerine Nilüfer Tiyatro Festivali'nin artık her yıl düzenleneceğini söyledi. Bozbey, "Festivali, daha önce iki yılda bir Uluslararası Kuzgun Acar Heykel Sempozyumuyla dönüşümlü olarak düzenliyorduk. Ancak kentteki sanat olaylarının neredeyse artık yalnızca Nilüferle sınırlı kalıyor oluşu ve Bursa halkının talepleri dolayısıyla, bu yıldan başlayarak artık her yıl festivalle kenti buluşturacağız" dedi.PERDEYİ NİLÜFER KENT TİYATROSU AÇACAKNilüfer Tiyatro Festivali'nin 9- 27 Mart tarihleri arasında gerçekleşeceğini açıklayan Bozbey, 19 gün boyunca Bursalı sanatseverleri, tiyatronun usta isimleriyle buluşturacaklarını vurguladı.7. Nilüfer Tiyatro Festivali'nin, 'Beni Bekleme Kaptan' isimli oyunun dünya prömiyeriyle sanatseverlere merhaba diyeceğini belirten Başkan Bozbey, "Prof. Dr. Beliz Güçbilmez 'in yazdığı, yönetmenliğini Uluç Esen'in üstlendiği Nazım Hikmet 'in hayatını konu alan 'Beni Bekleme Kaptan' adlı oyunu, Nilüfer Kent Tiyatromuzun oyuncuları sahneleyecek. Açılışa, fotoğrafçı Muammer Yanmaz 'ın, tiyatro sanatçılarına bir saygı niteliğinde olan "40 Ayna " sergisi de, ayrı bir değer katacak" diye konuştu.TİYATRONUN DEĞERLİ İSİMLER BU FESTİVALDE7. Nilüfer Tiyatro Festivali'nde Haluk Bilginer Rutkay Aziz ve Şener Şen gibi Türk tiyatrosunun değerli isimlerinin sahne alacağını açıklayan Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey şöyle devam etti:"Nilüfer Tiyatro Festivali'nde Zengin Mutfağı adlı oyunla Şener Şen 11 Mart'ta Merinos AKKM'de Genco Erkal 'Merhaba' adlı oyunla 17-18 Mart'ta Merinos AKKM'de, Rutkay Aziz ' 1984 Büyükgözaltı' adlı oyunla 20 Mart'ta Nazım Hikmet Kültürevi 'nde, Haluk Bilginer de 'Kral Lear' adlı oyunla 24 Mart'ta Merinos AKKM'de tiyatro tutkunlarının karşısına çıkacak. Festivalde toplam, 23 tiyatro ekibini konuk edeceğiz. Toplam 31 temsilin gerçekleşeceği festivalimizde tiyatronun tanınması ve yaygınlaşması adına düzenlediğimiz 6 adet atölyemiz ve oyun sonraları ekiplerle söyleşilerimiz de olacak. 7. Tiyatro Festivali'nin kapanış galası, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde, özel bir programla gerçekleşecek."Tiyatro festivalini, 2020'den itibaren Bursa'nın 17 ilçesine yayacaklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, "Festivalimizi, sadece Nilüfer'le sınırlamayacağız. Gerektiğinde mobil sahnelerle, diğer 16 ilçemizde de insanlarımız tiyatroyla tanışmış olacak. 'Sonra Açılacak Perde' sloganımızdaki gibi sonra perde, kalan 16 ilçede de açılacak" şeklinde konuştu. Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, tüm Bursalıları 7. Nilüfer Tiyatro Festivali'ne davet etti.- Bursa