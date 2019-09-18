Nilüfer İklim Festivali'ne çağrı

İsveçli genç çevre aktivisti Greta Thunberg'in çağrısıyla tüm dünyada eşzamanlı yapılan iklim grevlerinin üçüncüsü 20 Eylül'de yapılacak. Eyleme Bursa Çevre Platformu da 3 Fidan Parkı'nda yapılacak "Nilüfer İklim Festivali" ile destek veriyor.



İsveç Parlamentosu önünde başlattığı okul grevleri ile tanınan ve kısa zamanda dünya çapında iklim hareketinin sembolü haline gelen 16 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg'in çağrısıyla başlayan iklim grevi eylemleri, çığ gibi büyüyor. Çocuklarla başlayan iklim grevi eylemlerine bu yıl yetişkinlerin de destek vermesini isteyen genç aktivistin çağrısı Bursa'dan da karşılık buldu. Bu yıl tüm dünyada eşzamanlı olarak 20 Eylül'de yapılacak 3. İklim Grevi'ne Bursa Çevre Platformu da destek verecek. Nilüfer Kent Konseyi'nin ev sahipliğiyle 20 Eylül Cuma günü saat 14.00'de 3 Fidan Parkı'nda yapılacak "Nilüfer İklim Festivali" ile Bursalı çevreciler İklim Grevine ses verecek. Tüm dünyada liderlerden iklim değişikliğine karşı harekete geçilmesi, enerji politikalarının değişmesi, sera gazı emisyonlarının azaltılması talebiyle yapılan İklim Grevi eylemleri, Bursa'da saat 14.00'de çocukların Nilüfer Kent Konseyi önünden 3 Fidan Parkı'na kadar yapacakları yürüyüşle başlayacak. Ardından İklim Krizi Forumu, çeşitli atölye çalışmaları, belgesel gösterimi ve Bursa Çevre Planformu'nun açıklaması ile devam edecek. Saat 20.00'ye kadar sürecek halka açık etkinlikler kapsamında piyanist Arya Su Gülenç, İklim Trio, Penadrop ve Eski Liman grubu da alanda birer konser verecek. - BURSA