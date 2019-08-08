Son Dakika Haberleri: Nilüfer ile Malkara kardeş kent oldu
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Nilüfer ile Malkara kardeş kent oldu

1 saat önce

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Nilüfer ile Malkara kardeş kent oldu, System.String[]
Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette, her iki belediye arasında kardeş kent protokolü de imzalandı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Tekirdağ'ın Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul'u makamında ağırladı. Halk Evi'nde gerçekleşen ziyarette CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özer Anaç ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de yer aldı. Hayırlı olsun dileklerini Başkan Turgay Erdem'e ileten Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, çalışmalarında da başarılar diledi.

Ziyarette ayrıca, Nilüfer Belediyesi ile Malkara Belediyesi arasında kardeş kent protokolü de imzalandı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul'un imzaladığı protokol kapsamında her iki belediye, iyi uygulamalar ile kültürel, sanatsal, sportif ve akademik alanlarda iş birliği içinde olacak. İmzalanan protokolle birlikte Malkara Belediyesi, Nilüfer Belediyesi'nin 28'inci kardeş kenti oldu. - BURSA
Ulaş Yurdakul, Turgay Erdem, Tekirdağ, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:12 Kaynak: İHA
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