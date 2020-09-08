Nilüfer'in araç parkı büyüyor - Son Dakika

Nilüfer Belediyesi hizmetlerinde kullanmak için kamyon, komyonet, arazöz (sulama tankeri) ve iş makinesi takviyesi yaparak araç parkını güçlendirdi.

Kente hizmet adına durmaksızın çalışmalarını sürdüren Nilüfer Belediyesi, araç parkına takviye yaparak gücüne güç kattı. Nilüfer Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere; 6 adet arazöz (sulama tankeri), 2 adet iş makinesi, 12 adet van kamyonet, 12 adet damperli çift kabin kamyon, 9 adet kamyonet, 1 adet yana devirmeli damperli kamyon, 2 adet cenaze nakil aracı, 1 adet otobüs ve 1 adet hasta nakil ambülansı alarak araç parkına önemli ölçüde takviye yaptı.

Nilüfer Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'ne sulama tankeri olarak tahsis edilen 6 adet arazöz, gerektiğinde yangın söndürme çalışmalarında da kullanılabiliyor. Özel bir sistemin uygulandığı tankerler, uzun su menzili ile yangın söndürme çalışmalarında da etkin görev yapabiliyor. Tankerler geçtiğimiz günlerde Başköy ve Demirci mahallelerinde meydana gelen yangınların söndürme çalışmalarında kullanılmıştı. - BURSA