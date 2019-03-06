Son Dakika Haberleri: Nilüfer'in Camilerinde Bahar Temizliği

Nilüfer'in Camilerinde Bahar Temizliği

24 dakika önce

Nilüfer Belediyesi, bu yıl da camilerde bahar temizliği başlattı.

Nilüfer'in Camilerinde Bahar Temizliği, System.String[]
Nilüfer Belediyesi, bu yıl da camilerde bahar temizliği başlattı.

Nilüfer Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da cami ve cem evlerinde temizlik çalışmalarını bahar mevsimine girilmesiyle birlikte başlattı. Nilüfer Belediyesi'nin 2003 yılından bu yana sürdürdüğü ibadethane temizliği bu yıl da özenle gerçekleştiriliyor.

Nilüfer'de çalışmalar bu yıl Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde başladı ve ilçedeki 64 mahallenin tamamında yapılacak. Yıllardır cami ve cem evlerinin temizliğini yapan Nilüfer Belediyesi, eski sistemle yılda dört defa bu çalışmayı yapıyordu. Son üç yılda daha verimli sisteme geçilmesiyle birlikte temizlik çalışmaları yılda iki defa gerçekleştiriliyor. Yıkama işleminde teknolojinin son imkanlarından faydalanılıyor. Temizlik çalışmaları, 90 dereceye varan sıcak suyla, özel köpüksüz deterjanla, yüksek basınç kullanılarak yıkama ve vakumlama işlemiyle gerçekleştiriliyor. Yıkama sonrasında ibadethanelerin halılarına insan sağlığına zararsız özel parfümler sıkılıyor. Nilüfer Belediyesi, geçen yıl ilçede bulunan 106 ibadethanenin 57 bin metrekare halısını yıkamıştı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:45 Kaynak: İHA

Fatih Sultan, nilüfer belediyesi, Güncel
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