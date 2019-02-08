Nilüfer'in Elektro Manyetik Kirliliği Avrupa'nın Üzerinde

Nilüfer Belediyesi'nin Elektromanyetik Radyon Kirliliğinin İzlenmesi projesi kapsamında 2018 yılında elde edilen verilerin Avrupa ülkeleri ortalamasından yüksek olduğu belirlendi.

Nilüfer Belediyesi'nin Elektromanyetik Radyon Kirliliğinin İzlenmesi projesi kapsamında 2018 yılında elde edilen verilerin Avrupa ülkeleri ortalamasından yüksek olduğu belirlendi.



Nilüfer'de Elektromanyetik Radyon Kirliliğinin İzlenmesi projesinin 2018 yılı verileri açıklandı. Proje danışmanlığını Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Çerezci'nin yaptığı Elektromanyetik Radyon Kirliliğinin İzlenmesi (EMR) projesinin verileri Avrupa ülkelerinde elde edilen verilerden yüksek olduğu sonucuna ulaşıldı. Bursa'da Nilüfer Belediyesi tarafından vatandaşların talebi üzerine ücretsiz gerçekleştirilen EMR kontrol inceleme ve ölçümü kapsamında baz istasyonları, yüksek gerilim hatları ve trafolarda toplam 157 ölçüm yapıldı. 2018 yılı boyunca vatandaşların talebi doğrultusunda 56 baz istasyonu 101 tane de yüksek gerilim hattı ve trafoda ölçümler gerçekleştirildi. Elde edilen veriler yürürlükte olan mevzuatlar kapsamında değerlendirilerek ölçüm talebinde bulunan vatandaşlarla paylaşıldı.



Proje Danışmanı Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Çerezci, Nilüfer'de baz istasyonlarındaki ölçümlerde en yüksek 10.07, en düşük 0.14 elektrik alan seviyesi tespit edildiğini belirtti. 2018 yılı ortalamasının Nilüfer'de 2.49 olduğunu söyleyen Çerezci, Almanya, İngiltere, Belçika ve Fransa gibi 20 Avrupa ülkesinde bu rakamın 0.52 olduğunu kaydetti.



Çerezci, "Nilüfer'deki yüksek gerilim hatları ve trafolarda gerçekleştirilen ölçümlerden ise en yüksek seviye 6.7 olurken en düşük manyetik alan seviyesi ise 0.14. 2018 yılında gerçekleştirilen ELF Frekans bantlı 2018 ölçüm değerlerine göre ortalama seviye 0.90 olarak tespit edildi. Yüksek gerilim hatları ve trafolardan elde edilen bu değerler Avrupa ülkeleri ortalaması olan 0.07 değeri ile karşılaştırıldığında yüksek olduğu görülmektedir" dedi.



Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de vatandaşların maruz kaldığı elektromanyetik kirliliğin mercek altına alınması gerektiğine dikkat çekti. Bozbey, "Elektromanyetik kirlilik ölçümlerinin yüksek değerleri dikkate alınarak azaltıcı çalışmalar yapılmalı. İmar planlarında yüksek gerilim kaynaklı ölçümler yaparak onaylanmalı. Daha önceki yapılan planlar da gözden geçirilmelidir. İnsan hayatı önemsiz değildir. Bizler, insanların daha huzurlu, güvenli ve daha temiz çevrede yaşaması adına projeler üretmek zorundayız" dedi.



Proje Danışmanı Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Çerezci'nin Nilüfer Belediyesi tarafından basımı yapılan ve Türkiye'de ilk defa elektromanyetik alan kirliliğini konu alan 'Görülmez-Duyulmaz Risk Elektromanyetik Alan Kirliliği' kitabı mevcuttur. - BURSA

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