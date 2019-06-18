Son Dakika Haberleri: Nilüfer'in en güzel bahçeleri belirleniyor
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Nilüfer'in en güzel bahçeleri belirleniyor

1 saat önce

Nilüfer Belediyesi bu yıl da şehrin en güzel bahçelerini belirliyor.

Nilüfer'in en güzel bahçeleri belirleniyor, System.String[]
Nilüfer Belediyesi bu yıl da şehrin en güzel bahçelerini belirliyor.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 'en güzel bahçe yarışması' için bu yıl da süreç başladı. Nilüfer sınırlarında düzenlenen yarışma sadece 'site bahçesi' kategorisinde yapılıyor. Yarışmaya katılmak isteyen site yönetimleri, 21 Hazirana kadar mahalle muhtarlıklarına elden başvuruda bulunabilecek. Daha sonra da peyzaj mimarı, ziraat mühendisi gibi alanında uzman kişilerden oluşan jüri üyeleri, 1-7 Temmuz tarihleri arasında başvuruda bulunan site bahçelerini gezerek değerlendirmelerini yapacak. Jürinin değerlendirmesinin ardından dereceye giren sitelere ödülleri, 19 Temmuzda düzenlenecek törende verilecek. Birinci seçilecek sitenin bahçesini gelecek yıla kadar birincilik bayrağı süsleyecek. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:38 Kaynak: İHA
nilüfer belediyesi, Güncel
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