Son Dakika Haberleri: Nilüfer'in Kırsal Bölgelerinde Karla Mücadele Sürüyor

Nilüfer'in Kırsal Bölgelerinde Karla Mücadele Sürüyor

29 dakika önce

Nilüfer Belediyesi'ne bağlı ekipler, ilçenin kırsal bölgelerini etkisi altına alan kar yağışı üzerine teyakkuza geçerek kapanan yolları açtı.

Nilüfer'in Kırsal Bölgelerinde Karla Mücadele Sürüyor, System.String[]
Nilüfer Belediyesi'ne bağlı ekipler, ilçenin kırsal bölgelerini etkisi altına alan kar yağışı üzerine teyakkuza geçerek kapanan yolları açtı.

Bursa'da etkisini gösteren kar yağışının ulaşımda aksaklıklara yol açmaması için Nilüfer Belediyesi ekipleri görev başında. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri yoğun kar yağışıyla birlikte harekete geçti. 24 saat vardiyalı olarak teyakkuz halinde olan ekipler, Bursa genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte greyder, beko loder, kar küreme, tuzlama araçları ve kamyonlarla ilçenin kardan etkilenen bölgelerinde çalışma yapıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı mevkiciler de Bursaray istasyonları, üst geçitler ve yaya yollarında küreme çalışmaları yaparak muhtemel kazaların önüne geçti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:21 Kaynak: İHA

Bursa, nilüfer belediyesi, Güncel
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