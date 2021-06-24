Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı

Ünlü şarkıcı Nilüfer, yaz dönemini her yıl olduğu gibi bu yılda kızı Ayşe Nazlı ile geçiriyor. Şarkıcının 1999 yılından bu yana gözü gibi baktığı kızının son hali ise görenleri şaşırttı. Şu anda 22 yaşında olan Ayşe Nazlı, gencecik bir kız oldu.

"EN YAKIN ARKADAŞIM"

Ayşe Nazlı ile kavga etmediklerini belirten Nilüfer, "Kızıyla hiç kavga etmediklerini söyleyen Nilüfer, "O kadar çatışmıyoruz. Ayşe Nazlı çok uyumlu bir çocuk. Son derece saygılıdır. Bazen benim tavsiyelerime ve uyarılarıma itiraz edebiliyor. Bu da normal, onun yaşının getirdiği şeyler. Ama öyle şiddetli çatışmalarımız ve kavgalarımız yok" dedi. Nilüfer, Ayşe'nin en yakın arkadaşını olduğunu da sözlerine ekledi.

İşte Ayşe Nazlı'nın son hali: