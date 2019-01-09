Nilüfer'in Ormanlarındaki Can Dostları Unutulmadı

Nilüfer'in ormanlarındaki can dostları unutulmadı Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği Nilüfer'in üst kesimlerindeki hayvanlara yiyecek desteği sağlandıBURSA - Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların soğumasıyla birlikte alarma geçti.

Nilüfer'in ormanlarındaki can dostları unutulmadı

Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği Nilüfer'in üst kesimlerindeki hayvanlara yiyecek desteği sağlandı



BURSA - Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların soğumasıyla birlikte alarma geçti. Ekipler, beslenme odaklarının yanı sıra, kentin kırsal mahallelerine giderek her gün can dostlara mama dağıtıyor.

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, kentin merkez ve kırsal bölgelerinde soğuk hava şartlarında beslenme sorunu yaşayan can dostların yanında. Dış Sunum Hizmetleri biriminde görevli üç ekip, beslenme odaklarının yanı sıra doğada yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarına da mama dağıtıyor. Ekipler, Gölyazı, Kadriye, Atlas, Kayapa, Ayvaköy, Güngören, Unçukuru gibi kırsal mahallelere giderek, can dostlara beslenme desteğinde bulunuyor. Her gün yaklaşık 150 kilogram mama dağıtan ekipler, can dostların kış aylarını daha dirençli geçirmelerine büyük destek oluyor.

Beslenme çalışmalarının kış mevsimi boyunca devam edeceğini belirten Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fikriye Eker, "Can dostlarımızın kış aylarını daha sağlıklı bir şekilde geçirebilmeleri için ekiplerimiz çalışmalarına hız verdi. Sabahın erken saatlerine göreve başlayan ekiplerimiz, gün boyu çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal alanda yaşayan can dostlarımız için mama dağıtan ekipler, merkez mahallelerde yaşayan sokak hayvanları için de rutin çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Eker, güçten düşmüş ve yaralı can dostlarına rastlayan vatandaşlardan, 444 16 03 numaralı telefonu arayarak Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bilgi vermelerini istedi.

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