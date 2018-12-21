Son Dakika Haberleri: Nilüfer'in Örnek İş Yerlerine Yenisi Eklendi

Nilüfer'in Örnek İş Yerlerine Yenisi Eklendi

4 saat önce

Nilüfer Belediyesi'nin yaptığı denetimlerde kalite ve hijyen kriterlerini yerine getirdiği tespit edilen Köfteci Yusuf'un Özlüce şubesi "örnek işyeri belgesi" ve flamasını almaya hak kazandı.

Nilüfer'in Örnek İş Yerlerine Yenisi Eklendi, System.String[]
Nilüfer Belediyesi'nin yaptığı denetimlerde kalite ve hijyen kriterlerini yerine getirdiği tespit edilen Köfteci Yusuf'un Özlüce şubesi "örnek işyeri belgesi" ve flamasını almaya hak kazandı.

Nilüfer Belediyesi'nin hijyen ve kalite kıstaslarını karşılayan firmalara verdiği "örnek işyeri belgesi" sayesinde vatandaşlar, gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapıyor. Bu yıl 6 işletmenin başvuru yaptığı "örnek işyeri" uygulamasında, son olarak Köfteci Yusuf Özlüce şubesi de "örnek işyeri belgesi" almaya hak kazandı. Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Meclis Üyesi Yalçın Işıkyıldız ve Ruhsat ve Denetim Müdürü Abdullah Koç ile birlikte belge ve flamayı Bursa Bölge Müdürü Bekir Ay'a teslim etti.

Mustafa Bozbey, hijyen ve kaliteye verdiği önemden dolayı Köfteci Yusuf Bursa Bölge Müdürü Bekir Ay'a teşekkür etti. Örnek İşyeri Belgesi'ni 2003 yılından bu yana toplam 35 işletmeye verdiklerini ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, "Denetim ekibimiz, belgeyi verdikten sonra da denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. Bu denetimler sonrasında 5 işletmenin, kriterleri karşılamaya devam etmediği için belgesi geri alındı. Vatandaşlarımızın, kaliteli hizmeti, daha hijyenik bir ortamda almasına büyük önem veriyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:05 Kaynak: İHA

Bursa, Mustafa Bozbey, Güncel
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