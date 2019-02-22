Son Dakika Haberleri: Nilüfer'in Parkları Renklendi

Nilüfer'in Parkları Renklendi

1 saat önce

Nilüfer Belediyesi, parkları rengarenk hale getiriyor.

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Nilüfer Belediyesi, parkları rengarenk hale getiriyor.

Nliüfer Belediyesi, yeşil alan ve park sayısı her geçen gün artan Nilüfer'de Sivil Yaşam Derneği'nin genç üyeleri ile farklı bir çalışma gerçekleştirdi. Sivil Yaşam Derneği'nin genç üyeleri, Nilüfer Belediyesi'nin Ertuğrul Mahallesi'ne kazandırdığı 28 bin metrekare alana sahip NATO Parkı ve Koşu Yolu-2'de yer alan elektrik panolarını boyayarak bambaşka hale getirdi. Gençlerin keyifli çalışmasıyla park rengarenk oldu. Gençler panoları, çizgi film karakterleriyle daha estetik bir hale getirdi.

Sivil Yaşam Derneği üyesi gençler, Nilüfer'in farklı parklarında da gönüllü olarak şehre yeni bir estetik sağlamak için çalışmalarını yürüteceklerini belirttiler. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:25 Kaynak: İHA

Genç, nilüfer belediyesi, Güncel
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