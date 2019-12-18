Nilüfer'in Rizeli kardeşi odu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nilüfer'in Rizeli kardeşi odu - Son Dakika

Nilüfer'in Rizeli kardeşi odu

6 saat önce

Nilüfer Belediyesi ile Rize'nin Fındıklı Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Nilüfer'in Rizeli kardeşi odu, System.String[]

Nilüfer Belediyesi ile Rize'nin Fındıklı Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.


Fındıklı Belediyesi ile Nilüfer Belediyesi adına imzalanan protokolle, Fındıklı Nilüfer'in 28. kardeş şehri oldu. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ile Başkan Turgay Erdem'in imzaladığı kardeş şehir protokolüne göre iki kent arasında kültürel, sanatsal, sportif, akademik, iktisadi, turistik alanlarda stratejik iş birlikleri gerçekleştirilecek. Nilüfer Belediyesi Halk Evinde düzenlenen törende Nilüfer Belediyesi başkan yardımcıları Zafer Yıldız, Adem Vural ve Dr. Sibel Özer de hazır bulundu.


İmzalanan protokolle iki ilçe arasındaki dostluk bağlarının güçleneceğinin altını çizen Başkan Erdem, "Fındıklı ile amatör ya da profesyonel sanatçı ve sanatçı grupları ile sporcu ve sporcu grupları değişimi, okul ortaklığı, akademik çevrelerin ilişki kurmalarında kolaylık sağlanması, ilgili kişilerin yetki ve yeteneklerini geliştirecek eğitim ve seminerlerin organize edilmesi aracılığıyla oluşacak kültürel, sportif ve akademik alanlardaki iş birliklerini öngörüyoruz. Ayrıca iktisadi gelişimi teşvik edecek ortak girişim ve projelerin oluşturulması maksadıyla müteşebbisler, iş çevreleri, ticaret ve sanayi odaları, sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkilerin tesis edilmesi ile birlikte buna ilişkin tanıtım ve yatırımların geliştirilmesini destekleyeceğiz. Karadeniz ve Marmara arasında kuracağımız bu dostluk köprüsü ile şehirlerin kültürel ve turistik zenginliklerini karşılıklı tanıtmak ve geliştirmek için uygun şartları temin etmeyi planlıyoruz" dedi.


Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu da imzalanan protokolden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Nilüfer, sosyal demokrat bir belediye olarak pek çok alanda örnek ve lider bir yer. Bu kentin yönetim tecrübelerinden faydalanırken ortak projelerle yine örnek bir iş birliği modeli ortaya koymayı hedefliyoruz. Bu protokolün iki ilçe adına da hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:25 Kaynak: İHA
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