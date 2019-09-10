Nilüfer’in Stratejik Planı oy birliğiyle kabul edildi

Nilüfer Belediyesi'nin 2020-2024 Stratejik Planı, mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Yeni bir başarı hikayesini Nilüferliler ile birlikte yazacaklarını ifade eden Başkan Turgay Erdem, kamu alanlarının ihtiyaca göre kullanılmasının birçok sıkıntıyı gidereceğini belirtti.