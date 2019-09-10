Nilüfer’in Stratejik Planı oy birliğiyle kabul edildi
2 saat önce
Nilüfer Belediyesi'nin 2020-2024 Stratejik Planı, mecliste oy birliğiyle kabul edildi.
Nilüfer Belediyesi'nin 2020-2024 Stratejik Planı, mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Yeni bir başarı hikayesini Nilüferliler ile birlikte yazacaklarını ifade eden Başkan Turgay Erdem, kamu alanlarının ihtiyaca göre kullanılmasının birçok sıkıntıyı gidereceğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:20
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