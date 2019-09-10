Son Dakika Haberleri: Nilüfer’in Stratejik Planı oy birliğiyle kabul edildi
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Nilüfer’in Stratejik Planı oy birliğiyle kabul edildi

2 saat önce

Nilüfer Belediyesi'nin 2020-2024 Stratejik Planı, mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Nilüfer’in Stratejik Planı oy birliğiyle kabul edildi, System.String[]

Nilüfer Belediyesi'nin 2020-2024 Stratejik Planı, mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Yeni bir başarı hikayesini Nilüferliler ile birlikte yazacaklarını ifade eden Başkan Turgay Erdem, kamu alanlarının ihtiyaca göre kullanılmasının birçok sıkıntıyı gidereceğini belirtti.

nilüfer belediyesi, Turgay Erdem, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:20 
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