Nilüfer'in sultanları sahaya indi

Vestel Venüs
Sultanlar Ligi'nde Bursa
'nın tek temsilcisi olan Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 2019-2020 sezonu çalışmalarına başladı.
Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 2019-2020 sezonu için hazırlıklara başladı.
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Tesisleri'nde teknik kadro ve sporcuların tanışmasının ardından sahaya inen mavi yeşil beyazlı voleybolcular, Başantrenör Tore Aleksandersen yönetiminde yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı. Nilüfer'in sultanları, 2 saat süren antrenmanda fizik kondisyon ve manşet çalışması gerçekleştirdi.
Yeni sezona genç ve dinamik bir ekiple başlayacaklarını belirten Nilüfer Belediyespor Başkanı Muhammet Aydın
, transfer çalışmalarının da devam ettiğini ifade etti. Aydın, "Geçtiğimiz sezon bizimle olan 4 genç oyuncumuzun sözleşmelerini uzattık. Dış transferde de 6 yeni voleybolcu aramıza katıldı. 2 yabancı ve 1 yerli oyuncu daha transfer ederek kadromuzu şekillendireceğiz. Dünya'nın en prestijli ligi olan Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde hem Nilüfer'i hem de Bursa'yı en iyi şekilde temsil ederek, ligde play-off grubuna kalmayı hedefliyoruz" dedi. - BURSA