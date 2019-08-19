Son Dakika Haberleri: Nilüfer'in sultanları sahaya indi
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Nilüfer'in sultanları sahaya indi

52 dakika önce

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde Bursa'nın tek temsilcisi olan Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 2019-2020 sezonu çalışmalarına başladı.

Nilüfer'in sultanları sahaya indi, System.String[]
Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde Bursa'nın tek temsilcisi olan Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 2019-2020 sezonu çalışmalarına başladı.

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 2019-2020 sezonu için hazırlıklara başladı.

Üçevler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde teknik kadro ve sporcuların tanışmasının ardından sahaya inen mavi yeşil beyazlı voleybolcular, Başantrenör Tore Aleksandersen yönetiminde yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı. Nilüfer'in sultanları, 2 saat süren antrenmanda fizik kondisyon ve manşet çalışması gerçekleştirdi.

Yeni sezona genç ve dinamik bir ekiple başlayacaklarını belirten Nilüfer Belediyespor Başkanı Muhammet Aydın, transfer çalışmalarının da devam ettiğini ifade etti. Aydın, "Geçtiğimiz sezon bizimle olan 4 genç oyuncumuzun sözleşmelerini uzattık. Dış transferde de 6 yeni voleybolcu aramıza katıldı. 2 yabancı ve 1 yerli oyuncu daha transfer ederek kadromuzu şekillendireceğiz. Dünya'nın en prestijli ligi olan Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde hem Nilüfer'i hem de Bursa'yı en iyi şekilde temsil ederek, ligde play-off grubuna kalmayı hedefliyoruz" dedi. - BURSA
Vestel Venüs, voleybol, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:49 Kaynak: İHA
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