Son Dakika Haberleri: Nilüfer İnovasyon Merkezi'nde Sosyal Girişimcilik Eğitimi Verildi

Nilüfer İnovasyon Merkezi'nde Sosyal Girişimcilik Eğitimi Verildi

1 saat önce

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Teknik Destek Programı çerçevesinde fonlanan "Nilüfer'de Sosyal Girişimcilik Ekosistemi Hayata Geçiyor" isimli sosyal girişimcilik eğitimi, Nilüfer İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Nilüfer İnovasyon Merkezi'nde Sosyal Girişimcilik Eğitimi Verildi, System.String[]
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Teknik Destek Programı çerçevesinde fonlanan "Nilüfer'de Sosyal Girişimcilik Ekosistemi Hayata Geçiyor" isimli sosyal girişimcilik eğitimi, Nilüfer İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Nilüfer Belediyesi bünyesinde kurulan Nilüfer İnovasyon Merkezi eğitim çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Sözleşmesi geçen aylarda Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim tarafından imzalanan ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2018 Yılı Teknik Destek Programı çerçevesinde fon almaya hak kazanan "Nilüfer'de Sosyal Girişimcilik Ekosistemi Hayata Geçiyor" isimli sosyal girişimcilik eğitimi düzenlendi. Nilüfer İnovasyon Merkezi bünyesinde gerçekleşen eğitime Nilüfer Belediyesi çalışanları katıldı. Selahattin Ciritci'nin verdiği eğitimde, katılımcılara, "Sosyal girisimcilik ve felsefesi nedir?", "Sosyal girisimci hangi metotları kullanır?", "Kimler sosyal girisimci olabilir?" ve "Sosyal girisimci olunurken hangi metot ve yontemler kullanılır?" gibi soruların cevapları verildi.

Eğitime katılanların, paydaşlarla farkındalık etkinlikleri düzenleyerek sosyal girişimcilik felsefesinin yaygınlaşmasını sağlamaları amaçlanıyor.

BEBKA Teknik Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen ve 2 gün süren eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:49 Kaynak: İHA

Bilecik, Eskişehir, Bursa, Güncel
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