NİLÜFER KADIN KOROSU, 23 NİSAN 'DA ÇOCUKLARLA BİRLİKTE SAHNE ALDI - Son Dakika

BURSA'da müzik eğitimi almayan 175 kadından oluşan Nilüfer Kadın Korosu Derneği, 23 Nisan'da çocuklarla birlikte sahne aldı. 1 haftalık provanın ardından sahneye çıkan öğrenciler, Anadolu'nun farklı yörelerinden türküleri seslendirdi.

Nilüfer Kadın Korosu Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde eğitim veren Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel İlkokulu 3-H sınıfı öğrencileri ile birlikte sahne aldı. Öğrenciler, okul bahçesinde kurulan sahnede Koro Şefi Dr. Aysel Gürel yönetiminde, Anadolu'nun farklı yörelerinden türküleri seslendirdi. Veliler de türkülere eşlik etti.

Koro Şefi Dr. Aysel Gürel, "Yaklaşık 1 ay önce bir öğretmen beni telefonla aradı. 3'üncü sınıfı okuttuğunu,çocuklara Türk Müziği öğretmeye ve sevdirmeye çalıştığını, koromuzun da özellikle sosyal projelere çok duyarlı olduğunu bildiğini, bu amaçla çocuklara bir anı ve farklılık olması amacıyla birlikte bir konserin gerçekleşme ihtimalinin olup olmadığını sordu. Çocukların bundan çok mutlu olacaklarını, onlar için çok farklı bir deneyim olacağını ifade etti. Çocukların mutluluğu bizler için şüphesiz çok önemli. Tereddütsüz kabul ettim? dedi.

Türkü repertuvarını hazırladığını ve koronun en genç 20 koristi ile türküleri seslendirdiklerini söyleyen Gürel, 1 haftalık bir provanın ardından öğrencilerin sahneye çıktığını belirterek şunları kaydetti:

'Repertuvarı, öğretmenimize gönderdim. O da, aynı ses tonu birlikteliği için öğrencilerini çalıştırdı. 23 Nisan'dan 1 hafta önce, prova için 3-H sınıfı öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte koro çalışma yerimize geldiler. Koromuzu gördüler. Türkülerimizi hep birlikte seslendirdik. Bizler çocukluk günlerimize dönmenin heyecanını yaşarken, minik öğrencilerin de bizlerle birlikte türkü söylemenin heyecan ve mutluluklarına tanık olduk. Çocuklar mutlu olmalı. Bizlerin amacı, 23 Nisan gibi özel bir günde onların mutluluklarına katkı sağlayabilmek."

Koroya eşlik etmek üzere Nilüfer Belediyesi'nden talep ettikleri orkestra desteği ile konser verildiğini ifade eden Gürel'e, konser sonrası okul müdürü Ahmet Davarcı tarafından çiçek takdim edildi. Koro üyeleri, öğrencilerle sınıfta da bir araya gelerek, öğrencilik günlerine geri döndüler.