Nilüfer Kadın Korosu Portekiz Yolcusu

151. konserlerini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde 1200 kişiye veren Nilüfer Kadın Korosu, Portekiz 'de konser vermeye hazırlanıyor.Geçtiğimiz yıllarda Yunanistan İtalya ve Letonya 'da konser veren koro aldıkları davet üzerine Sanat Akademisi'nde konser vermek üzere 37 kişilik ekiple Portekiz yolculuğuna çıkıyor.Koro Şefi Dr. Aysel Gürel "Portekiz, "Yurdışında konser verdiğimiz 7.ülke oluyor.Aslında çok farklı ülkelerden davet alıyoruz.Ancak bu yurtdışı faaliyetlerimizi tamamen kendi imkanlarımızla gönüllü olarak gerçekleştirdiğimiz için her yıl ancak bir ülkeye gidebiliyoruz.Gittiğimiz her ülkede Geleneksel Türk Müziği,Türk Kültürü ve Türk Kadınını tanıtmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle Anadolu'nun geleneksel bindallı kostümü ile sahne almamız oldukça fazla ilgi uyandırıyor.Sadece müziğimizi değil aynı zamanda halk oyunlarımızı da tanıtıyoruz. Konserlerimizde mutlaka birkaç yörenin halk oyunlarını da oynuyoruz.Müziğin, halk oyunları eşliğinde söylenmesi konsere ayrı bir görsellik katıyor.Ayrıca geleneksel kültürümüzde yer alan, kına gecesi, sıra gecesi, Bursa Gezeği gibi konseptleri de sergiliyoruz "dedi.Tüm amaçlarının Türkiye 'nin tanıtımına hizmet etmek olduğunu söyleyen Gürel, "Halkımızın ve medyamızın bize taktığı Gönüllü Kültür Elçileri isminden de onur duyuyoruz.Gerçekten ülkemizin tanıtımına büyük hizmet verdiğimizi düşünüyorum. Gittiğimiz ülkelerde, o ülke insanlarının konser sonrası olumlu görüşlerini duymak,orada yaşayan Türklerin mutluluğunu görmek bizi daha da fazla motive ediyor. Her yıl imkanlarını zorlayan koro arkadaşlarımı da bu özverilerinden dolayı yürekten kutluyor,onlarla gurur duyuyorum"dedi.Koro, yurda döndükten sonra yine sosyal projeye destek amaçlı olarak 153.konserini 14 Nisan'da Gemlik 'de Anaçev için verecek. - BURSA