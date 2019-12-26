Nilüfer Kent Konseyi'nde tüzük değişikliği - Son Dakika
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Nilüfer Kent Konseyi'nde tüzük değişikliği

6 saat önce

Nilüfer Kent Konseyi'nin genel kurul toplantısı Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde yapıldı.

Nilüfer Kent Konseyi'nde tüzük değişikliği, System.String[]

Nilüfer Kent Konseyi'nin genel kurul toplantısı Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde yapıldı. Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi ve Mahalle Komiteleri çalışma ve işleyiş yönergelerinde tüzük değişikliklerinin oylandığı toplantıya Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Mustafa Bozbey de katıldı.


Haziran ayında gerçekleştirilen seçimli genel kurulun ardından Neslihan Binbaş'ın başkanlığında yeni dönemin başladığı Nilüfer Kent Konseyi'nde üyeler 19. olağan genel kurul toplantısı için bir araya geldi. Açılış konuşmasında söz alan Başkan Neslihan Binbaş, 2009 yılından bu yana Nilüfer Kent Konseyi ismi ile faaliyetlerini sürdüren konseyin, aynı yıl hayata geçirilen mahalle komiteleri yapılanması ile birlikte şehirde yerel demokrasinin ana unsuru haline geldiğini ifade etti.


Binbaş'ın ardından söz alan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise, "2009 yılında vatandaşlarımızın yönetime katılabilmeleri için şehre kazandırdığımız Mahalle Komiteleri Türkiye'ye örnek oldu. Bundan sonra mahalle komitelerinin eskisinden daha etkin rol üstlenmesini ve sadece hizmet talep eden değil, daha güçlü bir rol üstlenmesini istiyoruz" dedi.


Açılış konuşmalarının ardından eski akademisyen Ulaş Bayraktar, "Yereli demokratikleştirmek için kenti müşterekleştirmek" isimli bir söyleşi gerçekleştirdi. Emre Karagöz ve Suna Acar'ın divan üyesi olarak seçildiği genel kurulda selamlama konuşması yapan eski Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise, özelikle son yirmi yılda hem yerelde, hem de ülke genelinde demokrasi talebinin azaldığına dikkat çekti. Bozbey, "Günümüzde şehirlerin en önemli meselesi demokrasi talebinin azlığı. Bunun sebebinin iyi araştırılması gerekiyor" dedi.


Bozbey, demokrasi kültürünün oluşması ve kalıcı hale gelmesi için demokrasi talebinin özellikle gençlerden gelmesi gerektiğini ifade etti.


Genel kurula davetli olarak gelen Karşıyaka, Edirne ve Kars Kent Konseyleri başkanlarının konuşmalarının ardından tüzük oylamasına geçildi. Nilüfer Kent Konseyi 19.Genel Kurul Toplantısı; Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi, Kent Konseyi Çalışma Yönergesi ve Mahalle Komiteleri İşleyiş Yönergesi ile tüzük değişikliklerini içeren maddelerin oylanması ile sona erdi. Nilüfer Kent Konseyi üyelerinin söz haklarını kullanarak katkı koyduğu tüzük değişiklikleri oy birliği ile kabul edildi. - BURSA

Kent Konseyi, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:07 Kaynak: İHA
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