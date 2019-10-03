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Nilüfer Kent Tiyatrosu perde açtı

1 saat önce

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, 6'ncı sezonuna "Hayali'nin Hayali" adlı oyunun prömiyeriyle merhaba dedi.

Nilüfer Kent Tiyatrosu perde açtı, System.String[]

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, 6'ncı sezonuna "Hayali'nin Hayali" adlı oyunun prömiyeriyle merhaba dedi. Tiyatro tutkunlarının ilgi gösterdiği gecede oyuncular performansıyla ayakta alkışlandı.


Bursalılar'ı tiyatroyla buluşturan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, 6'ncı sezonunda perde açtı. Yeni sezonda tiyatro severlerin karşısına Nazım Hikmet Kültürevi'nde, "Hayali'nin Hayali" isimli oyunun prömiyeriyle çıkan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, yeni oyunuyla büyük beğeni aldı. İki perdede oynanan "Hayali'nin Hayali" oyunu, mübadele dönemini konu alıyor. O yıllarda bir grup Türk ile bir grup Rum'un gönderildikleri ülkelere varamadan düştükleri ıssız ve lanetli olarak bilinen bir adada karşılaşmasının ardından yaşananları anlatan oyunda kukla ve gölge oyunları da yer alıyor.


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Nilüfer Belediyesi eski Başkanı Mustafa Bozbey'in de katıldığı prömiyere, Bursalı tiyatro tutkunları da ilgi gösterdi. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncuları, performansıyla dakikalarca ayakta alkışlandı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi eski Başkanı Mustafa Bozbey ile birlikte oyunun sonunda sahneye çıkarak yazar, yönetmen, oyuncu ve oyunda emeği geçen herkesi kutladı.


"Hayali'nin Hayali" adlı oyun, 9 Ekim Çarşamba, 4-11-25 Ekim Cuma günleri saat 20.00'de, 5-12-26 Ekim Cumartesi günleri de saat 15.00 ve 20.00'de Nazım Hikmet Kültürevi'nde sahnelenecek.


Toplam 9 oyun


Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, 6. sezonunda 2'si çocuklara yönelik olmak üzere toplam 9 oyun sahneye koyacak. "Hayali'nin Hayali" ve "Yangınlar" adlı yeni oyunları Bursalı tiyatro severlerle buluşturacak olan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, "Beni Bekleme Kaptan", "Cambazın Cenazesi", "III. Rich'in Korku ve Sefaleti", "Kanlı Düğün", "Titanik Orkestrası", "Sihirli Keman" ile "Yeni Dünya Bir Uzay Macerası" adlı oyunları da tekrar sahneleyecek. - BURSA

Nazım Hikmet Kültürevi, nilüfer belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:11 Kaynak: İHA
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